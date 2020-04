Coronavirus - Strom- und Gasabschaltungen weiterhin ausgesetzt

Klimaschutzministerium und Österreichs Energieversorger verlängern die Branchenlösung zur Sicherung der Energieversorgung

Wien (OTS) - Das Klimaschutzministerium hat sich mit den Österreichischen Energieversorgern auf eine Verlängerung der Branchenlösung zur Verhinderung von Strom- und Gasabschaltungen geeinigt. „Für alle, die von dieser Krise ganz besonders betroffen sind, bleibt auch in Zukunft die Energieversorgung weiterhin aufrecht“, freut sich die zuständige Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Die Branchenlösung besagt, dass auch bei Kundinnen und Kunden, die aufgrund der Coronakrise ihre Rechnungen nicht bezahlen können, keine Abschaltungen der Energieversorgung durchgeführt werden. Darauf hatte sich die Branche, Oesterreichs Energie, der Fachverband Gas Wärme und die Vereinigung österreichischer Elektrizitätswerke, mit dem Klimaschutzministerium Ende März geeinigt. Nun bleibt die Regelung für zwei weitere Monate in Kraft.

Die E-Control wird weiterhin die Einhaltung koordinieren und für die Kundinnen und Kunden als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. „Es freut uns sehr, dass diese Vereinbarung mit der Branche eine Verlängerung findet. Konsumentinnen und Konsumenten haben so die Sicherheit, auch in dieser Ausnahmesituation weiterhin mit Strom und Gas beliefert zu werden. Die E-Control wird die Situation weiter beobachten und steht mit ihren Services als Ansprechpartnerin zur Verfügung“, erklärt der Vorstand der E-Control, Wolfgang Urbantschitsch.

"Als Betreiber von kritischer Infrastruktur ist sich die österreichische E-Wirtschaft ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Es ist selbstverständlich, dass wir in einer so umfassenden Krise schnell und unbürokratisch unseren Beitrag leisten. Gleichzeitig müssen wir aber sicherstellen, dass wir nach der Krise wieder in einen nachhaltigen Normalbetrieb finden damit wir den Umbau unseres Energiesystems vorantreiben können", betont Oesterreichs Energie Präsident Leonhard Schitter.

„Die Unternehmen der österreichischen Gaswirtschaft stehen nicht nur für höchste Versorgungssicherheit, sondern sind sich auch ihrer sozialen Verantwortung bewusst. Daher gewährleisten wir auch weiterhin während der Covid-19 Maßnahmen die Aufrechterhaltung der Gasversorgung für Privathaushalte und Kleinunternehmen auch in diesen herausfordernden Zeiten“, sagt DI Peter Weinelt, Obmann des Fachverbands Gas Wärme und stellvertretender Generaldirektor der Wiener Stadtwerke.

