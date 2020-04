Wiens Trinkbrunnen sprudeln wieder

Krisenstab der Stadt Wien spricht sich für die Öffnung der 1.000 Trinkbrunnen aus

Wien (OTS) - Rechtzeitig mit den steigenden Frühlingstemperaturen werden - so wie in vielen anderen Städten auch - Wiens Trinkbrunnen wieder aufgedreht. Gestartet wird am Montag, den 4. Mai, die Inbetriebnahme aller Brunnen durch die MA 31-Wiener Wasser wird einige Tage in Anspruch nehmen. Es gibt in Wien rund 1.000 Trinkbrunnen, aus denen kostenloses Quellwasser aus den Bergen fließt.

Der Krisenstab der Stadt Wien hat sich aufgrund der aktuellen Entwicklungen neben anderen Lockerungen, wie der Öffnung der Spielplätze mit 4. Mai, auch für die Inbetriebnahme der Trinkbrunnen ausgesprochen. Die Stadt Wien appelliert an die Wienerinnen und Wiener, nicht direkt aus den Trink-Brunnen zu trinken, sondern ihre mitgebrachte Flasche zu füllen - und natürlich entsprechend Abstand zu anderen Durstigen zu halten. Auch die 55 Monumental- und Denkmalbrunnen werden nach der von der Bundesregierung aufgehobenen Ausgangsbeschränkungen nun wieder in Betrieb genommen. Umweltstadträtin Ulli Sima bedankt sich in diesem Zusammenhang bei den MitarbeiterInnen der MA 31- Wiener Wasser: „Danke für Ihren Einsatz in den letzten Wochen, die für alle herausfordernd waren. Auf die Versorgung mit quellfrischem Wasser können sich die Wienerinnen und Wiener jederzeit verlassen, danke dafür“, so Sima abschließend.

Die Trinkbrunnen der Stadt Wien finden sich bequem auf https://www.wien.gv.at/wienwasser/versorgung/brunnen.html

