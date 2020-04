AMS trauert um ehemaligen Verwaltungsratsvorsitzenden Steinbach

Langjähriger früherer Sektionschef des Sozialministeriums und Vorsitzender des AMS-Verwaltungsrates starb unerwartet mit 86 Jahren

Wien (OTS) - Das Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich trauert um Günther Steinbach. Der langjährige ehemalige Sektionschef des Sozialministeriums und Verwaltungsratsvorsitzende des AMS starb völlig unerwartet im Alter von 86 Jahren. „Mit Günther Steinbach verlieren wir nicht nur einen versierten Spitzenbeamten sowie Experten im Bereich Arbeitsmarkt und Sozialpolitik, sondern auch einen der Gründerväter des Arbeitsmarktservice. Er war ein Mann des Ausgleichs, ein Mensch mit hohem sozialem Engagement und Handschlagqualität,“ betonte Herbert Buchinger, Vorstandsvorsitzender des AMS.

Günther Steinbach hat sich als einer der Gründerväter des Arbeitsmarktservice besonders verdient gemacht. Er war in den Jahren 1994 bis 2010 Vorsitzender des Verwaltungsrates und damit wesentlich für die Entwicklung des AMS hin zu einem eigenständigen und modernen öffentlichen Dienstleistungsunternehmen verantwortlich. Er hat federführend dazu beigetragen, dass sich das AMS nach seiner Ausgliederung aus der Bundesverwaltung als anerkanntes Unternehmen zur Unterstützung von Arbeitsuchenden und Unternehmen etablieren konnte. Durch viele Ideen und Initiativen Steinbachs hat sich das AMS im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik zu einem der zentralen Vorreiter in ganz Europa entwickelt. „Günther Steinbach verstand es zudem hervorragend, immer wieder einen Ausgleich der widersprüchlichen Wünsche und Anforderungen der Politik und Sozialpartner an das AMS zu finden und auf diese Weise zum Wohle aller den gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben. Das AMS wird ihn als Menschen und klugen Ratgeber schmerzlich vermissen“, so Buchinger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich, Bundesgeschäftsstelle

Dr. Beate Sprenger

0664-4415148

beate.sprenger @ ams.at

http://www.ams.at