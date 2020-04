SÖZ fordert ein reichhaltiges Angebot an ganztägigen Frauenschwimm-Tagen in den Bädern Wiens!

Wien (OTS) - Bald ist wieder Sommer und die Eröffnung der Bäder wurde heute angekündigt. Auf Grund der Corona-Krise werden Urlaube im Ausland voraussichtlich nicht möglich sein. Wiener Bäder könnten den Wiener_Innen* den Sommer verdientermaßen verschönern. Das Angebot an Aktionen jedoch sollte stärker den Kundenwünschen entsprechen, als es derzeit der Fall ist. Neben Aktionen für Beweglichkeit und Fitness, Versehrten- und Seniorenschwimmen genießt das Frauenschwimmen eine hohe Nachfrage.

SÖZ fordert daher ein reichhaltiges Angebot an ganztägigen Frauenschwimm-Tagen in den Bädern Wiens!

Speziell beim Frauen-Schwimmen soll den Badegästen aus unterschiedlichsten Überlegungen heraus (z.B. anderer Kulturkreis, persönliche Unsicherheit, Behinderungen) die Möglichkeit geboten werden, unter ihresgleichen zu sein und den Aufenthalt im Bad zu genießen.

Alle Bürgerinnen sollen, an heißen Sommertagen, die Möglichkeit zur Abkühlung und Erholung bekommen. Eine pluralistisch fortschrittliche Gesellschaft, ist jene die auch Sensibilitäten für all ihre BürgerInnen* entwickelt. Wir richten unseren Appell per offenem Brief an die Verantwortlichen in der Politik sowie den Magistraten zuständig für Bäderverwaltung.

Rückfragen & Kontakt:

Soziales Österreich der Zukunft

Ayse Albayrak



info @ soez.at | www.soez.at