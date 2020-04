Nepp: Keine illegalen Migranten in der Wiener Messehalle

Ludwig muss Forderung der Asyllobby eine sofortige Absage erteilen

Wien (OTS) - Als „absoluten Wahnsinn“ bezeichnet der Wiener FPÖ-Chef, Vizebürgermeister Dominik Nepp, die Forderung einer Asylplattform, illegale Migranten aus den Lagern in Griechenland nach Wien zu holen und diese in der Wiener Messehalle unterzubringen. „Die rot-grüne Stadtregierung hat in den vergangenen Jahren viel zur viele Migranten nach Wien eingeladen und diese mit Sozialgeldern überhäuft. Wir brauchen jetzt viel Geld für die Österreicherinnen und Österreicher, die aufgrund der Coronavirus-Krise in ihrer Existenz gefährdet sind“.

Nepp fordert Bürgermeister Ludwig auf, dem Ansinnen der Asyllobby eine sofortige Absage zu erteilen. „Gerade in Corona-Zeiten den Import von jungen, ungebildeten Männern aus fremden Kulturen zu verlangen, ist eine Provokation der Sonderklasse. Die SPÖ hat den Wienerinnen und Wienern mit der Massenzuwanderung in das Sozialsystem schon genug angetan. Kein weiterer illegaler Migrant darf auch nur einen Schritt über unsere Stadtgrenze setzen“, betont der Wiener FPÖ-Chef.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

0664 1535826

andreas.hufnagl @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at