744.000 sahen gestern „Das Paradies daheim – Die schönsten Gärten Österreichs“ in ORF 2

Noch mehr Garten- und Naturgenuss mit „Universum: Im Reich der wilden Bienen“ und „Österreich blüht auf“

Wien (OTS) - Karl Ploberger präsentierte gestern, am Dienstag, dem 28. April 2020, die neue ORF-2-Gartendoku „Das Paradies daheim“ und durchschnittlich 744.000 Zuschauer/innen waren um 20.15 Uhr bei der TV-Reise zu den schönsten Gärten Österreichs mit dabei. Die Sendung, in der der Biogärtner der Nation neun private Grünoasen aus neun Bundesländern vorstellte, erzielte einen Marktanteil von 22 Prozent. ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Für viele ist der eigene Garten gerade jetzt mehr denn je das eigene kleine ‚Paradies daheim‘ – umso mehr freut es mich, dass unsere Einladung, gemeinsam mit Karl Ploberger die schönsten Gärten in allen neun Bundesländern zu besuchen, von den Zuseherinnen und Zusehern so hervorragend angenommen wurde. Im Juni haben wir mit der Gartenshow ‚Österreich blüht auf‘ ein weiteres Highlight ganz im Zeichen des grünen Daumens auf dem Programm von ORF 2. Und bereits im Mai haben wir die eine oder andere Überraschung parat, auf die sich die Zuseherinnen und Zuseher schon jetzt freuen können.“

Noch mehr heimischer Garten- und Naturgenuss in ORF 2 mit „Universum:

Im Reich der wilden Bienen“ und „Österreich blüht auf“

Sie sorgen dafür, dass das natürliche Gleichgewicht erhalten bleibt und dass die Gärten ihre volle Pracht entwickeln: die Bienen. Die Universum-Dokumentation „Im Reich der wilden Bienen“ zeigt am Dienstag, dem 5. Mai, um 20.15 Uhr in ORF 2 die große Vielfalt der heimischen Wildbienen, dazu spannende Kämpfe und fantastische Bauwerke. Gartenfreunde kommen außerdem am Samstag, dem 13. Juni, um 20.15 Uhr voll auf ihre Kosten: Dann präsentiert Karl Ploberger gemeinsam mit Nina Kraft „Österreich blüht auf“ – die neue Gartenshow. Der Moderator meldet sich gemeinsam mit zahlreichen Expertinnen und Experten und musikalischen Gästen – wie Die Seer, Nik P., Alexander Eder, Semino Rossi, Die Mayerin, Matakustix, Die Hollerstauden und Melissa Naschenweng – aus den Kittenberger Erlebnisgärten und präsentiert einen ebenso unterhaltsamen wie informativen Abend, der ganz im Zeichen der heimischen Blütenpracht und Musik steht.

