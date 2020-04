Ab 2. Mai: SPAR kehrt zu gewohnten Öffnungszeiten zurück

Alle SPAR-Standorte wieder wie gewohnt geöffnet

Salzburg (OTS) - Ab Samstag, 2. Mai sind österreichweit alle 1.500 SPAR-, EUROSPAR-, INTERSPAR- und Maximarkt-Standorte wieder wie gewohnt geöffnet. Kundinnen und Kunden können also wieder früher und länger einkaufen gehen. Da sich die Öffnungszeiten je nach Region unterscheiden, stehen genaue Informationen zum jeweiligen Lieblingsmarkt auf www.spar.at/standorte zur Verfügung.

SPAR lockert an allen SPAR-, EUROSPAR-, INTERSPAR- und Maximarkt-Standorten ab Samstag, 2. Mai die coronabedingte Einschränkung der Öffnungszeiten. Alle SPAR-Supermärkte sind in Kürze wieder mit den vor der Krise gewohnten Öffnungszeiten zurück – sie sind also früher und länger für Kundinnen und Kunden geöffnet. Mit der Lockerung soll vor allem den Berufstätigen ein stressfreier Einkauf ermöglicht werden. Da die Öffnungszeiten regional unterschiedlich sind, können sich Kundinnen und Kunden auf www.spar.at/standorte über die genauen Öffnungszeiten ihres Lieblingsmarkts informieren.

INTERSPAR-Hypermärkte wieder bis 20 Uhr geöffnet

Ab 2. Mai bleiben österreichweit alle INTERSPAR-Hypermärkte unter der Woche wieder bis mindestens 20 Uhr und samstags bis 18 Uhr geöffnet. Auch INTERSPAR kehrt somit zu den gewohnten Öffnungszeiten zurück. Standorte, die an einzelnen Tagen bereits länger offen hatten, behalten ihre Abend-Öffnungszeiten bei. Alle Öffnungszeiten sind auch auf www.interspar.at/standorte zu finden.

SPAR ermöglicht sicheres Einkaufen

Um ein sicheres Einkaufen zu ermöglichen, bekommen Kundinnen und Kunden, die bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR einkaufen, eine kostenlose Mundschutz-Maske, sofern sie nicht selbst bereits eine eigene Maske zum Einkauf mitbringen. Die Kassen aller SPAR-Standorte sind zusätzlich mit Plexiglaswänden ausgestattet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ausreichend Desinfektionsmittel und setzt auf eine Informationskampagne, mittels derer alle Kundinnen und Kunden gebeten werden, zueinander und auch gegenüber den Mitarbeitenden einen Sicherheitsabstand von 1-2 Metern einzuhalten und, wenn möglich, bargeldlos zu bezahlen.

Rückfragen & Kontakt:

SPAR Österreichische Warenhandels-AG

Mag. Nicole Berkmann

Leiterin Konzernale PR und Information

0662 / 4470 - 22300

Europastraße 3, 5015 Salzburg