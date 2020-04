jö, von 0 auf 3,8 Millionen Kunden in nur einem Jahr!

Wien (OTS) - Rasantes Kundenwachstum und Etablierung als Branchenführer prägen das erste Jahr des jö Bonus Clubs. Geburtstagsgeschenke kommen dieses Jahr im Rahmen einer Spendenkampagne für Hilfsorganisationen. 2020 bringt neue Features und Partner.

“Der wertvollste Begleiter durch den Tag. Das ist die jö Karte für unsere über 3,8 Millionen jö Kunden seit dem Launch vor einem Jahr geworden. Genutzt wird dieser Begleiter sehr stark: über 800.000 Mal am Tag wird die jö Karte verwendet. Unsere jö Mitglieder sind dabei auch sehr digital-affin und so verzeichnet die jö App bereits über 1,1 Millionen Downloads. Attraktiv sind wir aber nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für viele Unternehmen. Daher konnten wir unser Partnernetzwerk bereits auf 14 Partner erweitern“ ziehen Ulrike Kittinger und Mario Günther Rauch, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs, erfreut Bilanz.

Der Erfolg des jö Bonus Club liegt auch darin begründet, dass jö Mitglieder individuelle Vorteile und Angebote für ihre jeweiligen Bedürfnisse bekommen. Ziel ist es dabei, im Gegensatz zum Gießkannenprinzip, den Mitgliedern Vorteile und Angebote zukommen zu lassen, welche auf die jeweiligen Erfordernisse abgestimmt sind und daher individuell zu verteilen. „Dieser Ansatz ist es auch, der den jö Bonus Club erfolgreich macht. Kunden, die viele Bio Produkte kaufen, sollen Coupons für Bio Produkte bekommen. Kunden, die Hundenahrung kaufen, bekommen Coupons rund um das Thema Hund. Sollte ein Kunde keine Haustiere besitzen, sollte er auch keine Coupons dafür bekommen“ fasst Kittinger zusammen.

Geburtstag einmal anders: Spenden an Hilforganisationen

Anlässlich des 1. Geburtstages zieht der jö Bonus Club aber nicht nur Bilanz, sondern sagt vor allem auch „Danke“. Danke für die Treue und das Vertrauen der jö Mitglieder. Doch in diesen herausfordernden Zeiten, haben wir uns entschlossen, jene in unserer Gesellschaft zu unterstützen, die das derzeit besonders dringend benötigen. Daher spendet der jö Bonus Club dieses Jahr den Wert von insgesamt 10.000.000 Ös – unsere Bonuspunkte – an seine drei Spendenpartner: das Österreichische Rote Kreuz, die Caritas und die ROTE NASEN Clowndoctors. „Auch unsere jö Kunden haben seit dem Launch die Möglichkeit, sprichwörtlich Gutes zu tun und ihre gesammelten Ös karitativen Projekten zu spenden. Im Rahmen der Geburtstagskampagne werden die jö Mitglieder ihre Bonuspunkte vor allem Projekten spenden können, die auf die Unterstützung derer ausgerichtet sind, die von der derzeitigen Corona-Krise besonders betroffen sind und diese Unterstützung dringend benötigen“ freut sich Rauch. Die jö Mitglieder zeigten sich schon jetzt spendabel, so wurden von ihnen im ersten Jahr über 6.500.000 Ös an karitative Projekte gespendet.

Stärkung des heimischen Handels und neue Partner

Doch der jö Bonus Club steht auch seinen Partnern wie immer unterstützend zur Seite. „Gerade jetzt können wir mit unseren Tools zeigen, wie gut wir den österreichischen Handel stärken, insbesondere gegenüber dem internationalen Onlinehandel“ erklärt Mario Günther Rauch. So werden mit den Partnerunternehmen gemeinsam gezielte Marketing- und CRM-Maßnahmen konzipiert und umgesetzt. Als händler- und branchenübergreifendes Multipartnerprogramm vernetzt der jö Bonus Club dabei die On- und Offline-Welt. Dadurch wird die Kundenzufriedenheit und die Loyalität gesteigert und stärkt somit nachhaltig den heimischen Standort. Diesen Vorteil erkennen auch immer mehr Unternehmen. „Wir können daher schon jetzt unseren jö Mitgliedern verraten, dass sie ihre jö Karte im Laufe dieses Jahres bei weiteren österreichischen Unternehmen verwenden werden können“ sagt Mario Günther Rauch.

Vereinfachung und neue App

„Für uns ist es wichtig, auf das Feedback unserer Kunden zu hören und es in den jö Bonus Club einfließen zu lassen. Wir haben daher schon auf vielfachen Wunsch den jö Rabattsammler vereinfacht. Seit Anfang April zählen dabei nun alle Ös und man kann einmal pro Monat pro Partner, sprich bei BILLA, MERKUR, BIPA und teilnehmenden ADEG Kaufleuten, bis zu 20 Prozent Rabatt auf je einen Einkauf einlösen“ erklärt Kittinger. Somit wird den jö Mitgliedern das Sparen noch leichter gemacht. „Eine vierköpfige Familie erspart sich mit dem jö Rabattsammler, unserer beliebtesten Mechanik, durchschnittlich rund 44 Euro im Monat. Über das gesamte Jahr gerechnet sind dies immerhin 528 Euro“ erläutert Ulrike Kittinger. Nicht zuletzt auch aufgrund des Kundenfeedbacks wird in diesem Jahr noch die jö App weiter verbessert und erhält einige neue, spannende und vor allem praktische Features.

Zahlen, Daten und Fakten rund um den jö Bonus Club

Neben der Erweiterung des Partnernetzwerks, ist auch der jö Bonus Club selbst gewachsen und beschäftigt mittlerweile rund 60 Mitarbeiter in der Zentrale in Wien und rund 66 Mitarbeiter im zentralen Kundenservice, die täglich für jö Mitglieder da sind. Fleißig waren die jö Mitglieder auch bei der Verwendung der jö Karte, denn diese wurde im letzten Jahr über 227 Millionen Mal benutzt.

Über den jö Bonus Club

Der jö Bonus Club wurde 2018 als eigenständiges Unternehmen der REWE Group in Österreich etabliert und ist das händler- und branchenübergreifende Multipartnerprogramm in Österreich. Mit nur einer Kundenkarte, der jö Karte bzw. der jö App, können die über 3,8 Millionen Clubmitglieder in ganz Österreich seit Mai 2019 beim Einkauf „Ös“ sammeln und diese für zahlreiche Vorteile bei allen teilnehmenden Partnern einlösen. Die Zusammenarbeit von teilnehmenden ADEG Kaufleuten, BAWAG P.S.K., BILLA, BILLA Reisen, BIPA, Interio, LIBRO, MERKUR, OMV, PAGRO DISKONT, PEARLE, PENNY, VERBUND und ZGONC macht den jö Bonus Club zum größten Kundenclub Österreichs. Weitere Informationen unter jö-club.at und facebook.com/joebonusclub/

