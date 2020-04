younion: Krise deckt Schwächen im Kindergarten-System schonungslos auf!

Ergebnisse der großen Online-Umfrage kommenden Mittwoch

Wien (OTS) - Unterschiede bei der Maskenpflicht, Unterschiede bei der Gruppengröße, Unterschiede bei den Öffnungszeiten, Unterschiede bei den Hygienemaßnahmen – In Österreichs Kindergärten herrscht weiterhin Verwirrung und Verunsicherung, sowohl bei den Eltern, als auch bei den Beschäftigten. Denn jedes Bundesland, jede Gemeinde, jeder Betreiber hat sein eigenes Maßnahmenpaket in der Corona-Krise geschürt.++++

„Das hat bis jetzt soweit geführt, dass in der einen Gemeinde die Kinder beim Haupteingang von einer Kollegin mit Maskenpflicht empfangen wird, aber nur ein paar Kilometer weiter die Kinder so wie bisher in die Gruppe kommen, als wäre nie etwas gewesen“, erzählt Judith Hintermeier, Bundesfrauenreferentin der younion _ Die Daseinsgewerkschaft.

„Das sagt eigentlich der gesunde Menschenverstand, dass es hier einheitliche Regelungen braucht. Das Virus schert sich nicht um Landes- und Gemeindegrenzen, es braucht die besten, von ExpertInnen entwickelte, Maßnahmen, um alle in den Kindergärten gleich gut zu schützen“, erklärt Christa Hörmann, Bundesfrauenvorsitzende der younion _ Die Daseinsgewerkschaft. Und weiter: „Wir werden nicht zulassen, dass unsere KollegInnen den Machtspielen von LandespolitikerInnen und einzelnen BürgermeisterInnen, die glauben, alles besser zu wissen, zum Opfer fallen!“

Um einen Überblick über das Kindergarten-Chaos zu bekommen, hat younion _ Die Daseinsgewerkschaft unter www.younion.at/kindergartenumfrage eine Online-Umfrage gestartet.

Judith Hintermeier: „Kommenden Dienstag endet die Möglichkeit mitzumachen, am Mittwoch präsentieren wir die Ergebnisse. Ich kann aber jetzt schon sagen, dass hunderte Beschäftigte aus dem Bereich der Elementarpädagogik und der Horte teilgenommen haben. Die Ergebnisse werden ein klarer Auftrag an die Politik sein!“

Datum der Präsentation: 6.5.2020

Uhrzeit: 10 Uhr

Ort: Online (nähere Informationen erfolgen rechtzeitig auf der younion-Website)

Hinweis: Journalisten können vorab, bzw. während der Präsentation Fragen stellen (Fragen bitte an: presse @ younion.at)

