Schmuckenschlager: Alternative Treibstoffe als Teil des AUA-Pakets

Beitrag zur Forst-, Wirtschafts- und Konjunkturförderung in Österreich

St. Pölten (OTS) - Bei Flugkraftstoffen gibt es derzeit keine Beimischung oder Substitution mit biogenen Treibstoffen, wie es bei Otto- und Dieselkraftstoffen der Fall ist. Eine Substitutionsverpflichtung wäre eine der wirksamsten Maßnahmen zur Emissionsreduktion in Zukunft. Die Fluglinien selbst sind auf der Suche nach Möglichkeiten zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und setzen hier stark auf die Forschung im Bereich Biokerosin. "Österreich hat bereits seine Hausaufgaben gemacht und könnte durch die Errichtung von Fischer-Tropsch-Anlagen mit überschaubaren Investitionskosten die Konjunktur und damit die Wirtschaft ankurbeln und den Holzmarkt entlasten. Österreich kann und muss seine Vorreiterrolle in der Gewinnung von Treibstoffen aus Biomasse weiter ausbauen", so Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ.

770.000 t Kerosin wurden von der AUA (2018) benötigt, das entspricht 2,4 Mio. t CO2. "Mit einer Substitution eines Teils des Verbrauchs mit Biokerosin könnte mittelfristig eine erhebliche Menge an CO2 eingespart werden", erklärt Schmuckenschlager. Biokerosin ist technisch einsetzbar und wird auch seitens der Flugfahrt bereits verwendet. Auch der am Boden benötigte Diesel von rund 260.000 Liter und 94.000 Liter Benzin könnte relativ einfach durch heimische Biokraftstoffe ersetzt werden, da es sich hier um nicht einmal 0,1% der Jahreserzeugung in Österreich handelt.

Im Zuge der Überlegungen zur Rettung der AUA müssen auch zukunftsweisende Entscheidungen gesetzt werden. Investitionen in den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Österreich durch die Errichtung einer Anlage, die aus Holz unter Anwendung des Fischer-Tropsch-Verfahrens normkonformen Dieselkraftstoff erzeugt, sind mehr als nur sinnvoll. Die Technische Universität finalisiert derzeit eine Machbarkeitsstudie, die alle relevanten Indikatoren zu Kosten, Hochfahrkurven, Fördersystemen und die schnellstmögliche Umsetzung beinhalten.

So erhalten und schaffen wir Arbeitsplätze - nicht nur 7.000 bei der Austrian Airlines und nochmal so viele in der Verarbeitung -, sondern ebnen auch einen Weg zu einer gewissen Selbstversorgung mit Treibstoff, die unabhängig von den Entscheidungen der Ölförderländer macht. "Die Chance ist groß für alternative Treibstoffe 'Made in Austria' für die etwaige Verwendung in allen möglichen Fahrzeugen", schließt Schmuckenschlager. (Schluss)

