FH Campus Wien: Digital informieren zu Soziales, Technik und Applied Life Sciences im April und Mai

Wien (OTS) - #stayathome und trotzdem gut informiert sein: Mit den Online-Infosessions bringt die FH Campus Wien Infos über ihre Studien- und Lehrgänge zu Interessierten nach Hause. Nach den erfolgreichen Infosessions von Gesundheitswissenschaften, Angewandter Pflegewissenschaft sowie Bauen und Gestalten folgen nun drei weitere Departments: am 29. April Soziales, am 7. Mai Technik und am 13. Mai die Applied Life Sciences. Die Online-Infosessions wurden kurzerhand als Ersatz für das abgesagte Open House im März und infolge des überwältigenden Interesses an den Studiengängen aufgesetzt.

Nicht nur, aber auch für die Krise gut ausgebildet

Ob Expert*innen für alle Felder sozialer Arbeit, die gesamte Bandbreite der technisch-ingenieurwissenschaftlichen Berufe oder die Bioinformatik und weitere Themen der Applied Life Sciences – es sind Bereiche, die auch gerade in Krisenzeiten wie der momentanen Covid-19 Pandemie besonders gefragt sind. Die FH Campus Wien bildet in über 60 Studien- und Lehrgängen für hochaktuelle Berufsbilder und Zukunftsthemen aus.

Termin versäumt?

Aufzeichnungen und Präsentationen vergangener Termine sowie alle Details zu den kommenden Online-Infosessions auf www.fh-campuswien.ac.at/online-infosessions

Programm für die nächsten Termine:

Mittwoch, 29. April: Department Soziales

16.00 Uhr: Sozialmanagement in der Elementarpädagogik (Bachelorstudium)

17.00 Uhr: Kinder- und Familienzentrierte Soziale Arbeit (Masterstudium)

18.00 Uhr: Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit (Europäisches Masterstudium mit Joint Degree)

19.00 Uhr: Sozialraumorientierte und Klinische Soziale Arbeit (Masterstudium)

www.fh-campuswien.ac.at/soziales



Donnerstag, 7. Mai: Department Technik

11.00 Uhr: High Tech Manufacturing (Bachelor- und Masterstudium)

13.00 Uhr: Angewandte Elektronik und Clinical Engineering (beides Bachelorstudiengänge)

14.00 Uhr: Technisches Management (Masterstudium)

15.00 Uhr: Electronic Systems Engineering und IT-Security (beides Masterstudiengänge)

16.00 Uhr: Health Assisting Engineering (Masterstudium)

17.00 Uhr: Safety and Systems Engineering – Autonome Systeme und Open Track Labor mit Kooperationspartner TeLo (Masterstudium)

18.00 Uhr: Computer Science and Digital Communications (Bachelorstudium) und Software Design and Engineering (Masterstudium)

www.fh-campuswien.ac.at/technik

Mittwoch, 13. Mai: Department Applied Life Sciences

13.00 Uhr: Biotechnologisches Qualitätsmanagement (Masterstudium)

14.00 Uhr: Nachhaltiges Ressourcenmanagement (Bachelorstudium)

15.00 Uhr: Bioinformatik (Masterstudium)

16.00 Uhr: Verpackungstechnologie (Bachelorstudium)

17.00 Uhr: Bioverfahrenstechnik (Masterstudium)

18.00 Uhr: Packaging Technology and Sustainability (Masterstudium)

19.00 Uhr: Bioengineering (Bachelorstudium)

www.fh-campuswien.ac.at/als



Das gesamte Angebot an Studien- und Lehrgängen finden Interessierte hier.

FH Campus Wien

Mit rund 7.000 Studierenden an fünf Standorten und sieben Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen wird über die Campus Wien Academy abgedeckt.

