mumok: Wiederöffnung Anfang Juni

Erster Teil der Warhol Trilogie „MISFITTING TOGETHER. Serielle Formationen der Pop Art, Minimal Art und Conceptual Art“ mit zentralen Werken aus der Sammlung bereits ab Anfang Juli

Das mumok strebt eine Wiederöffnung Anfang Juni an. Da die Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der aktuellen Situation für uns an erster Stelle steht, haben wir uns entschieden, den konkreten Zeitpunkt vom Maßnahmenkatalog des Gesundheitsministeriums abhängig zu machen, der für Mitte Mai avisiert wurde Karola Kraus, Generaldirektorin mumok 1/2

Wir freuen uns, das mumok Anfang Juni wieder für unsere Besucher_innen öffnen zu können. Wir dürfen aber bei aller Freude nicht vergessen, dass ein Ausstellungsbesuch nach der Wiedereröffnung anders sein wird als vor dem 11. März. Wir sehen uns vor der großen Herausforderung, Eröffnungen, Führungen, Workshops sowie das Arbeiten in unserem Kunstvermittlungsatelier neu zu denken und dabei auch die gesundheitspolitischen Vorgaben zu berücksichtigen. Das ist uns äußerst wichtig, da wir auf unser ausdifferenziertes Vermittlungsprogramm sehr stolz sind Karola Kraus, Generaldirektorin mumok 2/2

Wien (OTS) - Auf Empfehlung der Österreichischen Bundesregierung musste das mumok am 11. März seine Tore schließen. Nun steht die baldige Öffnung bevor: „ Das mumok strebt eine Wiederöffnung Anfang Juni an. Da die Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der aktuellen Situation für uns an erster Stelle steht, haben wir uns entschieden, den konkreten Zeitpunkt vom Maßnahmenkatalog des Gesundheitsministeriums abhängig zu machen, der für Mitte Mai avisiert wurde “, so Generaldirektorin Karola Kraus.

Ausstellungsprogramm ab Juni

Erst kurz vor Schließung des Hauses wurden die Ausstellungen „Gelebt“ von Ingeborg Strobl und „Steve Reinke. Butter“ eröffnet. Deren Laufzeiten werden nun bis in den Herbst bzw. Winter hinein verlängert. Ebenso in den Herbst verlängert werden die Ausstellungen „James Coleman. Lapsus Exlosure“, „Objects Recognized in Flashes. Michele Abeles, Annette Kelm, Josephine Pryde, Eileen Quinlan“ und „Im Raum die Zeit lesen. Moderne im mumok 1910 bis 1955“.

Ausstellungsprogramm ab Juli

Die für 30. April geplante Eröffnung der Ausstellungen zu Andy Warhol wurden auf Ende September verschoben und entkoppelt. Ein Projekt aus der Warhol-Trias, die Ausstellung „MISFITTING TOGETHER. Serielle Formationen der Pop Art, Minimal Art und Conceptual Art“ mit zentralen Werken aus der mumok Sammlung, wie dem „Mouse Museum“ und dem „Ray Gun Wing“ von Claes Oldenburg, sowie mit Arbeiten von Lutz Bacher, Hanne Darboven, Robert Indiana, Jasper Johns oder Roy Lichtenstein, um nur einige zu nennen, werden bereits ab Anfang Juli gezeigt.

Ausstellungsprogramm ab Herbst

Die Ausstellung von Hugo Canoilas, dem Kapsch Contemporary Art Preisträger 2020, wird im November zum geplanten Zeitpunkt eröffnen. Die weiteren, ursprünglich für 2020 geplanten Projekte, eine Ausstellung von Heimo Zobernig sowie eine Sammlungspräsentation, welche die Sammlungspolitik der letzten 10 Jahre widerspiegelt, werden auf 2021 verschoben.

„ Wir freuen uns, das mumok Anfang Juni wieder für unsere Besucher_innen öffnen zu können. Wir dürfen aber bei aller Freude nicht vergessen, dass ein Ausstellungsbesuch nach der Wiedereröffnung anders sein wird als vor dem 11. März. Wir sehen uns vor der großen Herausforderung, Eröffnungen, Führungen, Workshops sowie das Arbeiten in unserem Kunstvermittlungsatelier neu zu denken und dabei auch die gesundheitspolitischen Vorgaben zu berücksichtigen. Das ist uns äußerst wichtig, da wir auf unser ausdifferenziertes Vermittlungsprogramm sehr stolz sind “, so Karola Kraus

Neue Laufzeiten:

Gelebt – Ingeborg Strobl

verlängert bis 6.01.2021

Steve Reinke. Butter

verlängert bis 26.10.2020

James Coleman – Lapsus Exposure

verlängert bis 30.8.2020

Objects Recognized in Flashes. Michele Abeles, Annette Kelm, Josephine Pryde, Eileen Quinlan

verlängert bis 06.09.2020

Im Raum die Zeit lesen. Moderne im mumok 1910–1955

verlängert bis 06.09.2020

MISFITTING TOGETHER

Serielle Formationen der Pop Art, Minimal Art und Conceptual Art

01.07.2020 – 06.01.2021

ANDY WARHOL EXHIBITS a glittering alternative

26.09.2020 – 31.01.2021

DEFROSTING THE ICEBOX

Die verborgenen Sammlungen der Antikensammlung des Kunsthistorischen Museum Wien und des Weltmuseum Wien zu Gast im mumok

26.09.2020 – 31.01.2021

Kapsch Contemporary Art Prize 2020 – Hugo Canoilas

06.11.2020 – 28.02.2021

Rückfragen & Kontakt:

mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien

Katharina Murschetz (Leitung), Katja Kulidzhanova

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

T +43-1-52500-1400, 1450

presse @ mumok.at

www.mumok.at