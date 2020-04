Grüne Liesing/Höbart: Grüner Antrag für ein Hallenbad in Liesing nimmt Fahrt auf

Grünflächen im Höpflerbad müssen uneingeschränkt erhalten bleiben

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich die Klubobfrau der Grünen Liesing, Cordula Höbart, über die Ankündigung für ein Hallenbad im Bezirk, die heute von Bürgermeister Ludwig vorgenommen wurde. "Liesing ist ein wachsender Bezirk, daher brauchen die Menschen auch Sport- und Freizeitmöglichkeiten in Wohnortnähe. Besonders aber der Schulsport, zu dem Schwimmen gehört, braucht genügend Möglichkeiten, damit alle Kinder Schwimmen lernen können. Dabei ist vor allem ein nicht allzu weiter Weg sinnvoll, damit nicht die gesamte Unterrichtszeit für die An- und Abreise verwendet werden muss."



Höbart erläutert weiter: "Der Ausbau eines Freibads zu einem Kombibad wurde ebenfalls als Variante von uns vorgeschlagen und heute vom Koalitionspartner aufgegriffen. Dennoch ist es ein absolutes Muss, die Grünanlage im historischen Ziegelteichgelände mit seinem alten Baumbestand als wichtigen Erholungsort an Hitzetagen uneingeschränkt zu erhalten. Es bietet sich vor dem Höpflerbad eine Freifläche, die jetzt als Parkplatz genutzt wird, für einen Ausbau zu einer Schwimmhalle an. Die öffentliche Anbindung mit Autobuslinien und mit der Schnellbahnstation ist ohnehin gut gegeben." Die Grünen Liesing haben am 28. März 2019 einen Antrag auf Errichtung eines Hallenbades in der Bezirksvertretung eingebracht. Dieser wurde einstimmig angenommen.



Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at