MAK öffnet am 1. Juni 2020

Start mit Sonderausstellungen / gesamte Schausammlung ab 1. Juli 2020 / „Die Frauen der Wiener Werkstätte“ wird auf 2021 verschoben

Wien (OTS) - Nach der temporären Schließung aufgrund der Corona-Krise nimmt das MAK den Museumsbetrieb am 1. Juni 2020 wieder auf. Am Pfingstmontag werden sämtliche aktuellen Sonderausstellungen, allen voran die Großausstellungen „SHOW OFF. Austrian Fashion Design“ und „BUGHOLZ, VIELSCHICHTIG. Thonet und das moderne Möbeldesign“, wieder geöffnet. Mitte Juni folgt die Öffnung der Ausstellung „RAIMUND ABRAHAM. Angles and Angels. Zeichnungen Modelle Prototypen“. Außerdem wird das gesamte MAK DESIGN LAB inklusive des Projekts „HELMUT LANG ARCHIV: Eine Intervention von Helmut Lang“ wieder zugänglich sein. Ebenfalls Mitte Juni startet ein Zyklus von Pop-up-Ausstellungen zum Thema „CREATIVE CLIMATE CARE“. Die Ausstellung „DIE FRAUEN DER WIENER WERKSTÄTTE“ muss aufgrund verlorener Produktionszeiten ins nächste Jahr (21. April – 3. Oktober 2021) verschoben werden. Am Mittwoch, 1. Juli 2020, werden die übrigen Sammlungsräume wieder geöffnet.

Das MAK reagiert damit auf die von Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek ermöglichte Wiedereröffnung der Museen ab Mitte Mai. „Wir freuen uns auf die schrittweise Rückkehr in den Museumsalltag und bedanken uns bei den vielen Menschen, die uns seit der Schließung am 11. März in Gedanken oder über digitale Kanäle die Treue halten. Die mediale Diskussion um den Zeitpunkt der Wiedereröffnung der Bundesmuseen hat gezeigt: Kunst und Kultur sind auch und besonders in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie gesellschaftlich relevante Kräfte“, so Christoph Thun-Hohenstein, Generaldirektor und wissenschaftlicher Geschäftsführer, und Teresa Mitterlehner-Marchesani, Wirtschaftliche Geschäftsführerin des MAK.

Mit dem neuen Zyklus „CREATIVE CLIMATE CARE“ will das MAK im Hinblick auf die vielen Dimensionen der Krise ein besonderes Signal setzen: In Zusammenarbeit mit der Universität für angewandte Kunst Wien entwickeln junge KünstlerInnen und Kreative Pop-up-Ausstellungen zum Thema Klimawandel bzw. Klimaschutz. Im MAK FORUM stellen wir vom 16. Juni (ab 18:00 Uhr) bis 30. August 2020 die Frage: Was können wir aus der Corona-Krise für die Zukunft lernen? und laden unsere BesucherInnen dazu ein, mit ihren Ideen zu einer wachsenden Ausstellung beizutragen.

Christoph Thun-Hohenstein und Teresa Mitterlehner-Marchesani: „Die Corona-Pandemie hat Kunst und Kultur hart getroffen und lässt viele KünstlerInnen und Kreative um ihre berufliche Existenz bangen. Zugleich erfordert die Klimakrise eine radikale Veränderung unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft hin zu einem ökologisch und sozial zukunftsfähigen Modell. Ein angewandt-visionäres Museum wie das MAK muss in dieser schwierigen Lage Orientierung schaffen und dafür Sorge tragen, dass sich Design-, Architektur- und Kunstschaffende nachhaltig in die Gestaltung der Zukunft einbringen können. Wir brauchen die Experimente und Ideen der KünstlerInnen und Kreativen, um Fortschritt im digitalen Zeitalter neu zu definieren und die Klimawende gemeinsam durchzusetzen.“

Die Verschiebung der Ausstellung „DIE FRAUEN DER WIENER WERKSTÄTTE“ ins Jahr 2021 soll für das Großprojekt, das bereits nach der ersten Ankündigung auf hohe Resonanz stieß, eine adäquate Vorbereitung und möglichst breite Besuchsmöglichkeiten sichern.

Der Ausstellungsplan für das zweite Halbjahr 2020 wird adaptiert: Ein Großteil der bereits eröffneten Ausstellungen wird verlängert, neue (Er-)Öffnungen werden in den Sommer hinein verschoben. Neben „DIE FRAUEN DER WIENER WERKSTÄTTE“ werden auch die Jahresausstellung im Josef Hoffmann Museum, Brtnice (eine gemeinsame Expositur der Mährischen Galerie in Brno und des MAK) und die Erwin-Wurm-Ausstellung in der MAK-Expositur Geymüllerschlössel ins Jahr 2021 verschoben. Das Geymüllerschlössel bleibt im Jahr 2020 geschlossen.



WIEDERÖFFNUNG UND AUSSTELLUNGSPLAN 2020 IM DETAIL:



WIEDERÖFFNUNG SONDERAUSSTELLUNGEN AB PFINGSTMONTAG, 1. JUNI 2020:



SHOW OFF. Austrian Fashion Design

MAK-Ausstellungshalle, bis 30. August 2020



BUGHOLZ, VIELSCHICHTIG. Thonet und das moderne Möbeldesign

MAK-Ausstellungshalle, bis 6. September 2020



„SITZEN 69“ REVISITED

MAK-Schausammlung Historismus Jugendstil, bis 23. August 2020



OTTO PRUTSCHER. Allgestalter der Moderne

MAK-Schausammlung Gegenwartskunst, bis 11. Oktober 2020

(parallel dazu MAK-Schausammlung Wien 1900 wieder offen)



HUMAN BY DESIGN (MAK DESIGN LAB) und IN MACHINE WE TRUST

(MAK FORUM), bis 7. Juni 2020





ÖFFNUNGEN AM DIENSTAG, 16. JUNI 2020



Neu: RAIMUND ABRAHAM. Angles and Angels. Zeichnungen Modelle Prototype

MAK-Kunstblättersaal, 16. Juni (ab 18:00 Uhr) – 18. Oktober 2020



Neu: Pop-up-Ausstellung 1: CREATIVE CLIMATE CARE

(in Kooperation mit der Universität für angewandte Kunst Wien)

MAK GALERIE, 16. Juni (ab 18:00 Uhr) – 5. Juli 2020



MAK DESIGN LAB wieder zugänglich

Inklusive des temporären Projekts HELMUT LANG ARCHIV: Eine Intervention von Helmut Lang





ÖFFNUNG DER ÜBRIGEN SAMMLUNGSRÄUMLICHKEITEN AM MITTWOCH, 1. JULI 2020





NEU(ER-)ÖFFNUNGEN ZWEITES HALBJAHR 2020:



BAKELIT. Die Sammlung Georg Kargl

MAK DESIGN LAB, 14. Juli (Öffnung ab 18:00 Uhr) – 26. Oktober 2020



Pop-up-Ausstellung 2: CREATIVE CLIMATE CARE

(in Kooperation mit der Universität für angewandte Kunst Wien)

MAK GALERIE, 14. Juli (Öffnung ab 18:00 Uhr) – 23. August 2020



Pop-up-Ausstellung 3: CREATIVE CLIMATE CARE

(in Kooperation mit der Universität für angewandte Kunst Wien)

MAK GALERIE, 8. September (ab 18:00 Uhr) – 4. Oktober 2020



Pop-up-Ausstellung 4: CREATIVE CLIMATE CARE

(in Kooperation mit der Universität für angewandte Kunst Wien)

MAK GALERIE, 20. Oktober (Öffnung ab 18:00 Uhr) – 8. November 2020



Pop-up-Ausstellung 5: CREATIVE CLIMATE CARE

(in Kooperation mit der Universität für angewandte Kunst Wien)

MAK GALERIE, 17. November (Öffnung ab 18:00 Uhr) – 8. Dezember 2020



100 BESTE PLAKATE 19. Deutschland Österreich Schweiz

MAK DESIGN LAB, 11. November 2020 – 14. März 2021 (Eröffnung 10. November 2020)



ADOLF LOOS. Privathäuser

MAK-Schausammlung Gegenwartskunst, 18. November 2020 – 14. März 2021 (Eröffnung 17. November 2020)



SHEILA HICKS

MAK, 25. November 2020 – 28. Februar 2021 (Eröffnung 24. November 2020)



JOSEF HOFFMANN. Fortschritt durch Schönheit

MAK-Ausstellungshalle, 10. Dezember 2020 – 18. April 2021 (Eröffnung 9. Dezember 2021)



Josef Hoffmann Museum, Brtnice

JOSEF HOFFMANN – OTTO PRUTSCHER

verlängert bis 18. April 2021





