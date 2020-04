ORF III am Mittwoch: Dokupremiere „Der Himmel über dem Traunsee“, Gery Seidl und Kristina Sprenger in „Dinner für Zwei“

Außerdem: Salzburg im Mittelpunkt eines „Land der Berge“-Doppels, „Hader spielt Hader“ Teil zwei

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 29. April 2020, feiern in ORF III Kultur und Information Pfarrer Carsten Marx und Pfarrerin Claudia Schörner um 8.00 Uhr den evangelischen Frühgottesdienst in der Pfarrkirche Oberwart. An der Orgel begleitet Daniel Csefalvay.

Im Hauptabend stehen malerische Orte in Oberösterreich und Salzburg im Rampenlicht. Den Auftakt macht die „Heimat Österreich“-Dokupremiere „Der Himmel über dem Traunsee“ (20.15 Uhr). Der See im oberösterreichischen Salzkammergut ist alljährlich Schauplatz eines traditionellen Brauches: Am sogenannten Liebstattsonntag treffen sich in Gmunden die Trachten- und Goldhaubenvereine, um den vierten Fastensonntag zu begehen. Gestalter Martin Vogg zeigt den Lebensalltag der Menschen aus der Region. In „Land der Berge“ präsentiert anschließend Ex-Skistar Marlies Raich „Mein Gasteinertal“ (21.05 Uhr), gefolgt von der Dokumentation „Flüssiges Gold – Wasserreiches Salzburg“ (21.55 Uhr).

In „Dinner für Zwei“ (22.25 Uhr) tischt Gastgeber Christoph Fälbl in der Rolle des Butlers zwei weiteren Promis aus Kabarett und Schauspiel ein Abendmahl der besonderen Art auf. Denn zu jedem Gang kredenzt Fälbl eine Charakterrolle, in die die Promis vollster Inbrunst schlüpfen. Diesmal mit dabei: Kabarettist Gery Seidl und Schauspielerin und Intendantin Kristina Sprenger. Wer beweist mehr Improvisationstalent und wer schafft es, trotz der Absurdität mancher Rollen, die Fassung zu bewahren?

Humorvoll bleibt es auch danach mit dem zweiten Teil des legendären Kabarettprogramms „Hader spielt Hader“ (23.00 Uhr).

