SPÖ Wiener Bildung: Treue Weggefährtin Erika Nedwed verstorben

Wien (OTS/SPW) - Am Montag, den 20. April, verstarb Erika Nedwed, Witwe von Ernst Nedwed, Vorsitzender des Landesbildungsausschusses der SPÖ Wien, stellvertretender Bundesbildungsobmann der SPÖ und Bundesvorsitzender der Freiheitskämpfer, im 87. Lebensjahr. Erika Nedwed trat mit 14 Jahren der Sozialistischen Jugend bei und war seither in verschiedenen Funktionen und Organisationen in der Partei tätig sowie ebenfalls langjähriges Mitglied des Bundes Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen, Opfer des Faschismus und aktiver AntifaschistInnen.

Darüber hinaus setzte sie sich mit all ihrer Kraft für Menschen in Not und die Rechte der sozial Schwachen ein. Die ehemalige Vorsitzende der Volkshilfe Rudolfsheim-Fünfhaus (von 1996 bis 2015) und stellvertretende Vorsitzende der Volkshilfe Wien (von 1999 bis 2015) wurde für ihr Engagement mehrfach ausgezeichnet. Im Jahr 2000 erhielt sie die Victor Adler Plakette und 2008 die "Franziska-Fast-Ehrenmedaille" für besondere Verdienste im Sozialbereich. 2018 wurde Erika Nedwed mit dem Ehrenzeichen der SPÖ für ihre 70jährige Mitgliedschaft gedankt.

Die Gemeinderäte Ernst Woller, Erster Landtagspräsident und Bildungsvorsitzender der Wiener SPÖ, Dr. Gerhard Schmid, Bundesbildungsvorsitzender der SPÖ und Mag. Marcus Schober, Bildungssekretär der Wiener SPÖ kondolieren. „Mit Erika Nedwed verlieren wir eine aufrechte Genossin und treue Weggefährtin“, so Ernst Woller und Mag. Marcus Schober unisono. „Unsere aufrichtige Teilnahme gilt der Familie, den Kindern Andrea Schnattinger und Thomas Nedwed sowie den Enkelkindern." Und Dr. Gerhard Schmid versichert: "Wir werden Sie als aufrechte Antifaschistin und Funktionärin, die Ihrem Gatten bei so vielen Aktivitäten auch im Bildungsbereich unterstützend zur Seite gestanden hat, in dankbarer Erinnerung behalten!“

