SJ-Stich zum Ersten Mai: „Arbeit für Alle!“

Sozialistische Jugend fordert mit einer Projektion auf das AMS eine staatliche Beschäftigungsgarantie.

Wien (OTS) - Im Vorfeld des Ersten Mai fordert die Sozialistische Jugend ein Recht auf Arbeit in Form einer staatlichen Beschäftigungsgarantie. „Corona hat uns die nächste Wirtschaftskrise und Rekordarbeitslosigkeit gebracht. Den Tag der Arbeit aber sollen alle angemessen begehen können“, sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend (SJ). „Existenzängsten und Massenarbeitslosigkeit stellen wir die Vision einer gesicherten Perspektive für Alle gegenüber.“ Mit einer Lichtprojektion auf das AMS machte die SJ auf ihr Anliegen aufmerksam.



„Wir müssen Beschäftigung komplett neu denken“ so Stich. „Arbeitslosigkeit ist nicht das Problem von Einzelpersonen, die am Arbeitsmarkt keinen Erfolg haben. Sie ist ein Massenphänomen und braucht neue strukturelle Lösungen. Gerade jetzt wird das besonders deutlich.“



„Wir wollen eine Gesellschaft, in der alle einen wertvollen Beitrag zum Gemeinwohl leisten können. Es braucht deshalb zwei Dinge: Einerseits Milliardeninvestitionen in öffentliche Infrastruktur und den Sozialbereich. Andererseits eine gesetzlich verankerte Garantie auf Beschäftigung: Wer ein halbes Jahr arbeitslos gemeldet ist, soll einen Arbeitsplatz mit sozialem Mehrwert vermittelt bekommen“, erklärt Stich. „Gemeinsam können wir ungewollte Arbeitslosigkeit abschaffen. Es ist einzig und allein eine Frage des politischen Willens.“



Neben der staatlichen Beschäftigungsgarantie schlägt die Sozialistische Jugend noch eine Reihe anderer Maßnahmen vor. Sie finden sich alle im Corona-Papier „Aufbruch aus der Krise“: https://issuu.com/sjoe.at/docs/aufbruch-aus-der-krise

Ein Bild der Projektion ist unter folgendem Link verfügbar: https://we.tl/t-3hf9eiDpwF

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Radovan Baloun

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at