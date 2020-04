Chubb gibt Ernennung von Lucas Klapdor zum neuen Casualty Manager der Schweiz bekannt

Zürich (ots) - Chubb gab heute die Ernennung von Lucas Klapdor zum neuen Casualty Manager der Schweiz bekannt.

In seiner neuen Funktion wird Lucas Klapdor für die weitere Entwicklung sowie das Wachstum des gesamten Haftpflichtgeschäfts in der Schweiz verantwortlich sein. Die Ernennung erfolgte bereits zum 1. April 2020.

Von seinem Geschäftssitz in Zürich aus wird Lucas Klapdor an Christian Graber, Property & Casualty Manager bei Chubb in der Schweiz, und Jérôme Salmon, Regional Line Manager Continental Europe, berichten.

Klapdor verfügt über 18 Jahre Berufserfahrung in der Versicherungsbranche und war vor seinem neuen Engagement bei Chubb als Senior Liability Underwriter für Gross- und Firmenkunden bei der Zurich tätig. Er startete seine Karriere 2002 in Deutschland als Vertreter und Broker bei ERGO Group und UNIT Versicherungsmakler GmbH (einer Tochtergesellschaft von Aon). Er besitzt einen Masterabschluss im Versicherungsmanagement der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW).

Christian Graber, Property & Casualty Manager, erklärt: "Ich freue mich sehr, dass Lucas Klapdor nun Teil unseres P&C-Management-Teams in der Schweiz ist. Er bringt viel Energie und eine neue Dynamik mit in unser Unternehmen, mit der er uns sicherlich bei der Fortsetzung unserer Wachstumsstrategie in einem sich global verändernden Umfeld unterstützen wird."

