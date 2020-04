Pressestunde – Team Kärnten/Köfer: „Neue und höhere Steuern und Abgaben sind Gift für den Aufschwung“

Wien/Klagenfurt (OTS) - Klar gegen die von Peter Kaiser in der heutigen ORF-Pressestunde geforderten neuen Steuern und Abgaben bzw. allfällige Erhöhungen spricht sich Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer aus: „Gerade jetzt wären diese Steuererhöhungen wachstumsgefährdend und für einen möglichen Aufschwung Gift. Man muss der Wirtschaft die Möglichkeit geben, sich nach Beendigung der Corona-Krise zu erholen und das funktioniert nicht mit einer noch höheren Steuerlast.“



Für massive Irritation sorgte bei Köfer die „zu Tode gefürchtet ist auch gestorben“-Aussage Kaisers: „Das ist ein höchst zweifelhafter und suboptimaler Vergleich in Bezug auf die derzeitige Corona-Situation.“ Köfer bemängelt zudem weiter, dass Kärnten im Bundesländer-Vergleich am drittwenigsten Corona-Tests je 100.000 Einwohner vollzieht: „Kärnten hat im Vergleich zu fast allen anderen Bundesländern eine weitaus schlechtere Datenbasis und testet viel zu wenig.“ Als skurril bewertet Köfer die jetzigen Appelle Kaisers in Richtung mehr Eigenverantwortung in den Corona-Zeiten: „Über Wochen behandeln Kaiser, Prettner und Co die Bevölkerung bevormundend und jetzt wird plötzlich auf den Hausverstand des Einzelnen hingewiesen. Diese Erkenntnis hätte man schon viel früher haben können.“

In Bezug auf die finanzielle Situation Kärntens mit bzw. nach der Corona-Krise fordert Köfer einen Kassensturz und eine transparente Aufstellung über alle Corona-relevanten Ausgaben der Landesregierung. Der Frage nach der Aufnahme von weiteren Flüchtlingen steht Köfer ganz klar ablehnend gegenüber, ebenso was die Erhöhung der österreichischen Beitragszahlungen an die EU betrifft: „Für beides ist aktuell der falscheste aller Zeitpunkte.“

