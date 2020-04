Wichtige Informationen für Events, die von COVID-19 betroffen sind.

Wien (OTS) - Sehr geehrte MedienpartnerInnen und Kulturschaffende, geschätztes Publikum.

Von der Bundesregierung wurde gestern ein Gesetzesentwurf vorgelegt, der VeranstalterInnen für die Abwicklung durch von COVID-19 betroffenen Events eine Refundierung der Tickets in Form von Gutscheinen möglich macht. Da durch diese Lösung die österreichische Kultur in ihrer gesamten Vielfalt geschützt und weiterhin am Leben gehalten wird, stehen wir als Barracuda Gruppe mit allen ihren angeschlossenen Firmen und Partnern zu 100% hinter dieser Entscheidung und danken der Bundesregierung und allen Fraktionen, die diese Lösung mittragen, für diesen Klarheit schaffenden Entschluss. Wir werden alles tun, damit das kulturelle Leben in naher Zukunft wieder voll aufblühen kann.



Auf Basis der uns bekannten zu erlassenden Richtlinien, arbeiten wir ab sofort an einer raschen und kundenfreundlichen Umsetzung mit allen unseren Ticketingpartnern, damit die COVID-19 betroffenen Veranstaltungen schnellstmöglich abgewickelt werden können. Wir bitten aber gleichzeitig um Verständnis, dass es noch zu früh ist, einen exakten Zeitpunkt für sämtliche Abwicklungen und damit verbundene Details sowie deren technische Umsetzung bekannt geben zu können.



Wir danken für Ihr Verständnis und werden alles daran setzen, dass sämtliche KünstlerInnen, MitarbeiterInnen und vor allem alle KundInnen in eine gewissere Zukunft blicken können.



Dazu Ewald Tatar, Geschäftsführer der Barracuda Holding:





„Ich bin sehr froh, dass es nach tagelangem sehr konstruktiven Austausch zwischen den maßgeblichen Personen in der Regierung und der Interessensgemeinschaft der österreichischen Veranstaltungswirtschaft IGÖV, final zu dieser Lösung im Sinne aller gekommen ist.

Die Zeit ist reif, nach diesem Beschluss fokussiert nach vorne zu blicken, damit wir alle zusammen das Kulturleben in unserem Land sobald es uns möglich ist, in eine stabile Normalität zurückführen können.

Ein großes Dankeschön auch von mir an alle Beteiligten, die mitgeholfen haben, dies alles zu ermöglichen.“

