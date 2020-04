Deutsch: „Der 1. Mai ist ein Feiertag, Herr Kurz!“

Anschlag auf 1. Mai als Feiertag auch Anschlag auf alle HeldInnen des Alltags

Wien (OTS/SK) - „Kurz spricht immer wieder – und zwar ganz bewusst – davon, dass am 1. Mai die Geschäfte und Dienstleister wieder öffnen sollen. Das ist nicht nur ein Anschlag auf den 1. Mai als Feiertag, sondern auch auf die HeldInnen des Alltags, die unser Land derzeit am Laufen halten, und alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, schließt sich SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch der heute, Samstag, im Kurier geäußerten Kritik des FSG-Vorsitzenden Rainer Wimmer an. ****

„Kurz tritt den Feiertag und die Rechte der ArbeitnehmerInnen mit Füßen. Statt bewusster Provokationen sollten Kurz und die Regierung endlich Maßnahmen setzen, damit die Leistungen der vielen ArbeitnehmerInnen, die unsere Gesellschaft gerade am Laufen halten, endlich anerkannt werden. Der steuerfreie Corona-Tausender wäre eine wichtige Unterstützung“, so Deutsch.

„Trotz aller Bemühungen von Kurz lassen wir es nicht zu, dass den ArbeitnehmerInnen der 1. Mai gestohlen wird. Der Kampf für gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne ist wichtiger und aktueller denn je. Wir stehen konsequent auf der Seite der hart arbeitenden Menschen und werden es nicht zulassen, dass sie es am Ende sind, die die Kosten der Corona-Krise alleine tragen!“, stellt Deutsch abschließend klar. (Schluss) lp/ls

