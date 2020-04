ÖAMTC: Kurzparkzonen in Wien und Salzburg werden ab 27. April wieder überwacht

Wien (OTS) - Ab Montag, 27. April 2020, ist laut ÖAMTC die ausgesetzte Überwachung der Kurzparkzonen in Wien und Salzburg wieder in Kraft gesetzt. Somit muss auf die korrekte Entrichtung der Gebühren und die Einhaltung der maximalen Abstellzeiten wieder geachtet werden. In Wien werden ab Montag auch die vergünstigten Tagespreise in zahlreichen Parkgaragen nicht mehr angeboten. Im Laufe der kommenden Woche sowie ab Montag, 4. Mai 2020 wird nach derzeitigem Stand auch in den anderen Landeshauptstädten, wie Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz sowie zahlreichen kleineren Gemeinden, in denen die Kurzparkzonen-Regelungen im Zuge der Maßnahmen zur COV-19-Pandemie-Eindämmung vorübergehend aufgehoben wurden, wieder kontrolliert.

Besondere Vorsicht ist in den nach wie vor aufrechten temporären Begegnungszonen in Wien angebracht. Dort dürfen Fahrzeuge nur auf gekennzeichneten Stellplätzen geparkt werden.

Der ÖAMTC appelliert an die Parkraumüberwachung, besonders in den kommenden Tagen nachsichtig zu sein, bis sich die Autofahrer wieder an die Kurzparkzone gewöhnt haben.

Gleichzeitig begrüßt der Mobilitätsclub die kürzlich erfolgte Verlängerung der Übergangsfrist älterer Parkscheine bis 31.12.2020, erinnert jedoch gleichzeitig an seine Forderung nach einer unbegrenzten Umtauschmöglichkeit. Auch eine Kulanzlösung hinsichtlich der Verlängerung von Parkpickerl als Ausgleich für die Unterbrechung der Geltung wäre im Sinne der Bevölkerung.

Transparenz, wo sich eine Kurzparkzone befindet, wie hoch die Gebühren sind und wie bezahlt werden kann, bietet die kostenlose ÖAMTC-App (www.oeamtc.at/app). Hier findet man Kurzparkzonen-Informationen von 37 Städten. Via GPS-Position-Anzeige erkennt man auf einen Blick, ob man sich mit seinem Fahrzeug in einer parkraumbewirtschafteten Zone befindet. Auch Sonderregelungen wie Geschäftsstraßen und Anrainerzonen sind enthalten. Eine Erleichterung für den Nutzer ist die Funktion „Parkschein buchen“. Hier gelangt man direkt in den Bezahlvorgang, um die Parkgebühr zu entrichten. „Der Service wird stetig erweitert, um Mitglieder und Nicht-Mitglieder immer auf dem Laufenden zu halten und bestmöglich zu informieren“, erklärt Gilles Dittrich von der Abteilung Mobilitätsinformationen des Clubs.

