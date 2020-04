FP-Haslinger nimmt Abgang der drei Brigittenauer Bezirksräte zur Kenntnis

DAÖ wird grandios untergehen

Wien (OTS) - „Der Abgang von drei Bezirksräten der FPÖ-Brigittenau wird zur Kenntnis genommen, ist jedoch nicht verwunderlich, da diese Personen für eine künftige Position in der Bezirksvertretung sowieso keine Berücksichtigung mehr gefunden hätten. Die jetzige Flucht zur zwei Prozent Strache Partei wird ihnen auch nichts nützen. Das DAÖ ist jetzt schon dem Untergang geweiht. Jede Stimme für diese Truppe ist eine verlorene, weil sie sowieso nicht in den Landtag kommen wird“, so FPÖ-Bezirksparteiobmann LAbg. Gerhard Haslinger in einer knappen Reaktion.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

Andreas Hufnagl

Pressereferent

0664 1535826

andreas.hufnagl @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at