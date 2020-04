Kunsthistorisches Museum öffnet zu Pfingsten Ende Mai 2020

Wien (OTS) - „Museen müssen offen sein – wann immer es geht. Wir freuen uns sehr, dass wir aufgrund der ermutigenden Covid 19 Prognose und den positiven Signalen aus der Politik das Kunsthistorische Museum bereits zu Pfingsten Ende Mai wieder öffnen können. Als besondere Willkommens-Geste begrüßen wir unsere Gäste im Juni mit der Aktion „pay as you wish“: Damit kann jeder und jede die Höhe des Eintrittspreises selbst bestimmen. Dank unseres ausgezeichneten Teams werden wir eine Öffnung des Standortes Maria-Theresien-Platz im Juni schaffen“, so Generaldirektorin Sabine Haag.

Am 1. April 2020 wurde vom KHM-Museumsverband bekannt gegeben, dass die Museen des Verbands am 1. Juli 2020 wieder öffnen werden. Dieser Termin wurde mit Bedacht und in Hinblick auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Gästen, MitarbeiterInnen und mit Steuergeld gewählt und mit der Zustimmung von Eigentümern und Politik festgesetzt.

„Die Schließung der Bundesmuseen am 11. März 2020 war ein Schmerz für alle Beteiligten – für unsere Gäste, unsere MitarbeiterInnen sowie auch für die Menschen, die nicht regelmäßig in Museen gehen – denn die Schließung wurde zu einem Sinnbild der echten Krise. Wir haben aus Rücksichtnahme auf und mit einem klaren Verständnis für die gesundheitliche Lage geschlossen und haben zu jedem Zeitpunkt die Gesundheit unserer Mitarbeiter vor Augen“, so Generaldirektorin Sabine Haag.

Die Nachricht vom vergangenem Freitag, dass Museen schon ab Mitte Mai 2020 geöffnet werden können, hat die Leitung des KHM-Museumsverbands, Generaldirektorin Sabine Haag und Geschäftsführer Paul Frey, überrascht und erfreut: „Wenn sich die Bedingungen geändert haben und klare Festlegungen für einen Museumsbesuch getroffen wurden, überdenken wir selbstverständlich den ursprünglichen Wiedereröffnungstermin, den wir vor mittlerweile vier Wochen im Gremium festgelegt haben. Dazu ist es allerdings notwendig die organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen zu kennen. Leider sind diese bisher noch nicht verbindlich geklärt“, so Paul Frey. „Wichtig ist es jetzt, Planungssicherheit darüber zu erlangen, wie der Museumsbesuch von statten gehen darf, wieviel Platz jeder braucht, um sich nicht anstecken zu können, wie viele Menschen in einem Saal sein dürfen“, so Sabine Haag. „Das sind keine museologischen Rahmenbedingungen, die von den Bundesmuseen selbst festgelegt werden können, sondern gesundheitspolitische, die von der Politik beigestellt werden müssen“, so Paul Frey.

Die finanzielle Seite zeigt sich gleichermaßen unsicher. Die Einnahmen des bisher wirtschaftlich erfolgreichen Museumsverbands sind von einem Tag auf den anderen auf null gefallen. Fixkosten wie Miete, Instandhaltung, Restaurierung, Bewahrung und Wartungskosten laufen selbstverständlich unverändert weiter. „Wir nutzen die Schließung derzeit, um durch Kurzarbeit Arbeitsplätze zu sicher und dringende Renovierungsarbeiten durchzuführen. Statt auf Kurzarbeit zu setzen, würden wir selbstverständlich lieber die Schließzeit verkürzen“, so Paul Frey. Dazu braucht es aber dringend finanzielle Absicherungen seitens der Politik.

„Wir hoffen auf eine verbindliche Zusage, dass unsere Verluste abgegolten werden, um die Fortführung der professionellen Arbeit des KHM-Museumsverbands trotz Krise gewährleisten zu können“, so die Geschäftsführung Sabine Haag und Paul Frey über ihre Entscheidungsgrundlagen zur weiteren Vorgehensweise.

Wenn sich alle Ungewissheiten aus der Welt schaffen lassen und die Öffnung auch aus wirtschaftlicher Sicht verantwortungsvoll vorgenommen werden kann, wäre das für Sabine Haag ein großer Lichtblick: „Ich freue mich sehr auf den Tag, an dem alle ihre Arbeit aufnehmen und wir unseren Kulturauftrag wieder in vollem Umfang nachkommen können - lieber früher als später. Wir vermissen den Museumsbetrieb und unsere Gäste sehr.“

