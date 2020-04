Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 24.4.: „Die wundersame Geldvermehrung“

Wien (OTS) - Christian Williwald spricht mit Ökonom Rahim Taghizadegan über „Die wundersame Geldvermehrung“ – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 24. April um 9.42 Uhr in Ö1.

„Koste es, was es wolle“: Unter dieses Motto hat die Regierung die Hilfe für die arg gebeutelte österreichische Wirtschaft gestellt. Geld spielt keine Rolle - kann das wirklich die Antwort sein? Und selbst wenn der Staat auf Schulden- und Defizit-Regeln eine Zeit lang keine Rücksicht nimmt, wer zahlt am Ende die Rechnung? Und wie könnte eine europäische Antwort auf die Krise aussehen? Darüber spricht Christian Williwald mit dem Ökonomen Rahim Taghizadegan. Der Titel seiner jüngsten Veröffentlichung „Geld her, oder es kracht“ gibt einen Hinweis, dass Taghizadegan Geldspritzen nicht für das Mittel der Wahl hält.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at