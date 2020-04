ORF-III-Spielplanpräsentation der Wiener Staatsoper mit Auftritten von Anna Netrebko, Patricia Nolz und Peter Kellner

Am 26. April um 21.30 Uhr

Wien (OTS) - Mit der Spielplanpräsentation des designierten Direktors Bogdan Roščić für die Saison 2020/21 wird an der Wiener Staatsoper nun offiziell eine neue Ära eingeleitet. Da es dem Haus am Ring aufgrund der Corona-Krise nicht möglich ist, diese live vor Publikum abzuhalten, findet die Spielplanpräsentation erstmals im ORF-Fernsehen statt – zu sehen am Sonntag, dem 26. April 2020, um 21.30 Uhr in ORF III Kultur und Information. Die Sendung wird via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Live-Stream sowie nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand weltweit bereitgestellt. Weiters ist sie auch live auf der Klassikplattform fidelio (www.myfidelio.at) und anschließend an die Ausstrahlung in der fidelio-Klassithek abrufbar.

Durch die Präsentation, die auf der Hauptbühne der Wiener Staatsoper stattfindet, führt ORF-III-Moderator Peter Fässlacher. Neben Bogdan Roščić geben auch der designierte Musikdirektor Philippe Jordan, zugeschaltet aus Paris, sowie der künftige Leiter des Wiener Staatsballetts Martin Schläpfer, per Videoschaltung aus Düsseldorf, Einblicke in die kommende Spielzeit. Die ebenfalls zugeschalteten Kulturjournalisten Barbara Rett und Heinz Sichrovsky kommentieren die Pläne der neuen Direktion live. In Videoclips berichten auch Künstlerinnen und Künstler von den geplanten Produktionen, darunter Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Elīna Garanča und Asmik Grigorian, sowie die Regisseure Barrie Kosky, Simon Stone, Hans Neuenfels und Calixto Bieito.

ORF-Generaldirektor Wrabetz: „Weiterer Beitrag für das kulturelle Leben in der Corona-Krise und auch danach“

„Es freut mich, dass der ORF in dieser herausfordernden Zeit des Stillstands im heimischen Kulturbetrieb einen weiteren Beitrag für das kulturelle Leben in der Corona-Krise und auch danach leisten kann. Mit der Programmpräsentation der ersten, spektakulären Spielzeit unter der Intendanz von Bogdan Roščić erhalten Opernfreunde via ORF III einen faszinierenden Ausblick auf die Zukunft der Wiener Staatsoper. Wir sind stolz, dass wir den Zuseherinnen und Zusehern den Start einer neuen Ära der Wiener Staatsoper in einer spannenden Sendung präsentieren dürfen. Ich danke Bogdan Roščić und seinem Team für diese besondere Zusammenarbeit“, so Wrabetz.

Staatsoperndirektor Roščić: „Ich freue mich, dass der ORF es uns ermöglicht, unsere Pläne und Ideen vorzustellen“

„Wir wollten die Präsentation ja erstmals auf offener Bühne machen, vor Publikum, mit Gästen, mit Musik – auch das ist alles Corona zum Opfer gefallen. Umso mehr freue ich mich, dass der ORF es uns ermöglicht, unsere Pläne und Ideen vorzustellen“, sagt der designierte Wiener Staatsoperndirektor Bogdan Roščić.

Auftritte von Anna Netrebko, Patricia Nolz und Peter Kellner – Jendrik Springer am Klavier

Musikalischer Höhepunkt der Spielplanpräsentation sind drei besondere Auftritte: Operndiva Anna Netrebko gibt Giacomo Puccinis „In quelle trine morbide“ aus „Manon Lescaut“ zum Besten. Die österreichische Mezzosopranistin Patricia Nolz, auch Mitglied des neugeschaffenen Opernstudios, singt „Morgen!“ von Richard Strauss; und der slowakische Bassist Peter Kellner, Ensemble-Mitglied der Wiener Staatsoper, präsentiert die Arie „Se vuol ballare“ aus Wolfgang Amadeus Mozarts „Le nozze di Figaro“. Jendrik Springer, Pianist und Musikalischer Studienleiter der Wiener Staatsoper, begleitet die Solistinnen und den Solisten am Klavier.

