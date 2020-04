Coronavirus – Gewerkschaft vida unterstützt weltweiten Aktionstag für Pflege- und Betreuungskräfte

vida-Gassner: „Bestmöglicher Schutz gegen das Corona-Virus ist unerlässlich“

Wien. (OTS) - „Es ist unerlässlich, dass Pflege- und Betreuungskräfte vor einer Infektion mit dem Corona-Virus bestmöglich geschützt sind“, sagt Sylvia Gassner, Vorsitzende des Fachbereichs Soziale Dienste in der Gewerkschaft vida. „Dafür machen sich auch weltweit Gewerkschaften und Organisationen am morgigen Aktionstag „Home Care Day“ stark. Selbstverständlich unterstützen auch wir als Gewerkschaft vida die Forderungen für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte und BetreuerInnen in diesen außergewöhnlichen Zeiten“, unterstreicht Gassner.

Gerade in der aktuellen Corona-Krise führt kein Weg an umfassenden Schutzmaßnahmen vorbei: „Wir fordern die flächendeckende Ausstattung der Beschäftigten mit Handschuhen, Schutzmasken und Desinfektionsmitteln genauso wie regelmäßige Corona-Testungen im Interesse der ArbeitnehmerInnen als auch KlientInnen“, sagt die vida-Gewerkschafterin.

Diese Schutzmaßnahmen sind nur ein Teil der Wertschätzung, die den Beschäftigten im Bereich Betreuung und Pflege zukommen muss, betont Gassner: „Wir kommen bei der Pflege und Betreuung zudem nicht drumherum, endlich beste Arbeitsbedingungen und hochwertige Ausbildungen ebenso wie eine angemessene Entlohnung zu bieten. Nur wenn der Pflege- und Betreuungsberuf in Österreich wieder attraktiver wird, kann man dem absehbaren Mangel an qualifizierten Fachkräften wirksam entgegensteuern.“

Webtipp: www.uniglobalunion.org





