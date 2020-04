„Universum History“ dokumentiert das „Duell im Reich der Mikroben – Robert Koch gegen Louis Pasteur“

Wien (OTS) - Seuchen versetzen die Menschheit seit jeher in Angst und Schrecken. Eine Bedrohung, die aus dem Nichts auftaucht und Leid und Verzweiflung hinterlässt. Doch im 19. Jahrhundert revolutionierten der Chemiker Louis Pasteur und der Landarzt Robert Koch die Medizin:

Sie entdeckten, dass Krankheiten durch kleine Organismen ausgelöst werden. „Universum History“ erzählt in der Dokumentation „Duell im Reich der Mikroben – Robert Koch gegen Louis Pasteur“ von Mathieu Schwartz (ORF-Bearbeitung: Katharina Gruber) am Freitag, dem 24. April 2020, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Geschichte der Rivalität zwischen den beiden Männern, die die Medizin für immer verändert haben:

Louis Pasteur ist ein gefeierter französischer Chemiker und nach einer erfolgreichen Karriere gerade in den Ruhestand getreten, als er im Jahr 1876 von der Entdeckung eines jungen, unbekannten Landarztes in Deutschland hört: Sein Name ist Robert Koch. Dieser hat bewiesen, dass die Infektionskrankheit Milzbrand durch Bakterien ausgelöst wird. Die Krankheit macht Bäuerinnen und Bauern dieser Zeit das Leben schwer, weil sie ihre Kühe und Schafe dahinrafft.

Pasteur hat sich sein Leben lang mit Bakterien beschäftigt und verdankt seinen Ruhm der Erkenntnis, dass die Mikroorganismen Gärungsprozesse auslösen. Schon lange vermutet er, dass sie auch für Krankheiten verantwortlich sind. Doch bewiesen hat er es noch nicht. Nun ist ihm Koch zuvorgekommen – in Pasteurs Augen ein unerfahrener Amateur-Wissenschafter und noch dazu ein Deutscher. Wenige Jahre nach dem Deutsch-Französischen Krieg ist der Franzose Pasteur von nationalistischen Rachegedanken erfüllt.

Doch er muss eingestehen: Koch hat recht. Nun widmet sich auch Pasteur der Erforschung von Krankheiten – immer im Konkurrenzkampf mit Robert Koch. Der Wettstreit geht über Jahrzehnte und bringt wertvolles Wissen über Krankheiten wie Tuberkulose, Cholera, Tollwut und die Pest ans Tageslicht.

Mittels spannender Interviews und hochwertigen Reenactments zeigt die „Universum History“-Dokumentation die Experimente der beiden Männer und erzählt die Geschichte einer Rivalität, ohne die die moderne Medizin, wie sie heute bekannt ist, kaum vorstellbar wäre. Denn Robert Koch und Louis Pasteur haben dem Massensterben durch Krankheiten den Kampf angesagt und so die Lebenserwartung der Menschen enorm gesteigert.

