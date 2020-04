Fluch und Segen der Corona Kurzarbeit

Linz (OTS) - „Segen“ für all jene Mitarbeiter, die in Betrieben arbeiten, wo – rien ne va plus / nix geht mehr - die Rollbalken runtergelassen wurden.

„Fluch“ jedoch für jene Mitarbeiter, die während der Kurzarbeit ihren Job - wenn auch reduziert - weiter ausüben, um so wirtschaftlichen Schaden von Unternehmen abzuwenden.

So werden aus „Helden der Fabriken“, in mehrfacher Hinsicht die Draufzahler der Kurzarbeit.

Die Sozialpartnervereinbarung zur CoVid-19 Kurzarbeit war gut gemeint, ist aber für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer Benachteiligung geworden.

Landesvorsitzender der PRO-GE OÖ / Hans-Karl Schaller



