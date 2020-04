Reifenwechsel

Rechtzeitig Termine beim Reifenhändler vereinbaren - Bei Selbstmontage an Reifencheck und Anzugsdrehmomente denken

Wien, (OTS) - Steigen die Temperaturen, ist es Zeit für den Wechsel auf Sommerreifen. Die Faustregel „von O bis O“ gilt nach wie vor - von Ostern bis Oktober ist Sommerreifenzeit, da bei Temperaturen ab durchschnittlich sieben Grad nur Sommerreifen den optimalen Grip liefern. Empfohlen wird, einen Termin im Reifenhandel oder in der Werkstatt zu vereinbaren, da aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen möglicherweise weniger Kunden gleichzeitig im Handel beraten werden können und die Zahl der Montageplätze beschränkt sind.

Das Durchfahren mit Winterreifen im Sommer ist dagegen nicht ratsam. „Mit höheren Temperaturen verlängern sich die Bremswege, die präzise Seitenführung leidet und der Winterreifen nutzt sich schneller ab“, warnt Andreas Schlenke aus der Reifenentwicklung von Continental.

Autofahrer, die zum Wechsel in die Werkstatt oder zum Handel fahren, können sorglos vom Hof rollen. Die Fachleute haben vorab die Reifen geprüft, sie richtig montiert oder, wenn nötig, schon neue Reifen auf Lager. Wer sich über die Leistungsfähigkeit seiner Sommerreifen aus dem letzten Jahr unsicher ist, holt am besten bei den Reifenspezialisten oder einer Fachwerkstatt Rat ein. Dies gilt im Zweifelsfall auch für die Beurteilung von Lauffläche und Profilblöcken, die sollten wie die Reifenflanke ohne Beschädigungen sein.

Fotos

Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 240.000 Mitarbeiter in 59 Ländern und Märkten.as Geschäftsfeld Reifen verfügt über 24 Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Continental ist einer der führenden Reifenhersteller und erzielte im Geschäftsjahr 2018 in diesem Geschäftsfeld mit rund 56.000 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 11,4 Milliarden Euro. Continental ist einer der Technologieführer im Bereich der Reifenproduktion und bietet eine breite Produktpalette für Personenkraftwagen, Nutz- und Spezialfahrzeuge sowie Zweiräder an. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung leistet Continental einen wichtigen Beitrag zu sicherer, wirtschaftlicher und ökologisch effizienter Mobilität. Das Portfolio des Geschäftsfeldes Reifen umfasst Dienstleistungen für den Reifenhandel und für Flottenanwendungen sowie digitale Managementsysteme für Reifen.

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Vordermayer/Semperit Reifen GmbH,

Mobil: +43 676 3193500,

E-Mail: wolfgang.vordermayer @ conti.de