„Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie": Jetzt bewerben

Bewerbungsphase an der FernFH läuft ausschließlich online ab

Wiener Neustadt (OTS) - „Durch die vielen Übungen, Fallstudien und Anwendungsbeispiele im Studienplan können die Studierenden die Lehrinhalte kontinuierlich mit ihrer beruflichen Tätigkeit verknüpfen und bereits während des Studiums neu erlangtes Know-how in ihren Beruf einbringen“, sagt Christa Walenta, Leiterin des Bachelorstudiengangs „Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie“. Sie betont die enge Verbindung zwischen Theorie und Praxis, die an der FernFH wesentlich ist. Die Lehrveranstaltungen werden im Normalfall mittels innovativem E-Learning in Kombination mit kurzen Präsenzphasen durchgeführt. Im Sommersemester 2020 wurde aufgrund der Coronavirus-Situation der gesamte Studienbetrieb auf online umgestellt. Das Aufnahmeverfahren läuft ebenfalls im virtuellen Raum ab. Die Bewerbungsphase für „Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie“ läuft bereits, Studienstart ist im Herbst 2020.

Klare Struktur und interdisziplinärer Aufbau

Der fächerübergreifende, sechssemestrige Bachelorstudiengang „Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie“ bietet einerseits die Gelegenheit psychologische Kernkompetenzen zu erwerben, die auf den zunehmenden Bedarf der Wirtschaft nach psychologischen Fähigkeiten ausgerichtet sind, andererseits ermöglicht das Studium eine solide wirtschaftliche Ausbildung. Die Studierenden können sich für eine der zwei Spezialisierungen entscheiden: „Human Resources Management“ (HR) oder „Marketing Research/Management“.

Aufbauender Masterstudiengang

Interdisziplinäre Ausbildungen wie der Masterstudiengang „Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie“ gewinnen in der modernen und komplexen Arbeitswelt zunehmend an Bedeutung. „Mit dem seit 2012 angebotenen Master bietet die Ferdinand Porsche FernFH eine fundierte Ausbildung an der Schnittstelle zwischen Mensch, Organisation und Markt“, sagt Studiengangsleiter Herbert Schwarzenberger. Das Ziel ist die Vermittlung von Fach-, Methoden- und Führungskompetenzen im Bereich der Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie mit Schwerpunkten im Human Resources Management und im Marketing Management.



Alles online

Auch wenn die FernFH bereits seit 2006 erfolgreich Distance Learning durchführt, war die Umstellung auf hundert Prozent online dieses Sommersemester trotzdem eine große Veränderung für das ganze Team und die Studierenden. Neben den Präsenztagen, die normalerweise am FernFH Campus in Wiener Neustadt stattfinden, wurden alle Prüfungen, Infoabende und das Aufnahmeverfahren in den virtuellen Raum verlegt. Vor einigen Wochen fanden erstmals sogar Bachelor-Studienabschlussprüfungen online statt.

