In Österreich keine erhöhten Messwerte radioaktiver Stoffe durch die Waldbrände in der Sperrzone Tschernobyl

Wien (OTS) - Laut Medienberichten haben sich die Waldbrände in der Sperrzone um das KKW Tschernobyl wieder entzündet. Die ukrainischen Behörden hatten am 14. April 2020 die offenen Brandherde für gelöscht erklärt. Medien berichten von einer starken Luftverschmutzung in Kiew.

Gemäß den ukrainischen Behörden ist das stillgelegte KKW Tschernobyl nicht gefährdet ist. Block 4 wurde durch den Unfall 1986 zerstört, die anderen Blöcke wurden in der Zwischenzeit stillgelegt. Das Gebiet um das ehemalige KKW Tschernobyl ist seit dem schweren Umfall Sperrzone. In den vergangenen Jahren ist es immer wieder zu Waldbränden im Umkreis von Tschernobyl gekommen, zuletzt 2015 und 2017. Als Ursache wurde oft Brandstiftung vermutet.

In der Ukraine werden Spuren von Cäsium-137 in der Luft gemessen

Spuren des radioaktiven Cäsium-137 wurden in den letzten Tagen in der Ukraine, auch außerhalb der Sperrzone, nachgewiesen. Mit den verwendeten Messmethoden können selbst geringste Mengen radioaktiver Stoffe detektiert werden. Die in der Luft gemessenen Konzentrationen von Cäsium-137 sind jedoch so niedrig, dass sie im ukrainischen Strahlenfrühwarnsystem nicht nachgewiesen werden können. Es liegen weiterhin keine Informationen zu Messwerterhöhungen in anderen Staaten vor.

Messungen der bodennahen Luft in Österreich

Im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) betreibt die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ein laborgestütztes Überwachungssystem. Die AGES untersucht hier mit Luftsammlern an zehn Standorten in Österreich die Luft auf Radioaktivität. Um selbst Spuren von radioaktiven Stoffen nachweisen zu können, wird die Luft über eine Woche lang durch Filter gesaugt. Diese werden anschließend im Labor über mehrere Tage gemessen.

Im Zeitraum vom 30. März bis zum 22. April 2020 konnten selbst mit dieser hochempfindlichen Messmethode keine erhöhten Messwerte künstlicher radioaktiver Stoffe in Österreich nachgewiesen werden. Die Messwerte werden von der AGES und von der Abt. Strahlenschutz im BMK weiter beobachtet.

Es sind keine Auswirkungen auf Österreich zu erwarten und daher auch keine Veranlassungen erforderlich.



Sollten Messwerterhöhungen in der bodennahen Luft auftreten, finden Sie Informationen auf der Homepage des BMK unter www.bmk.gv.at. Weitere Informationen sind auf der Infothek des BMK zu finden: https://infothek.bmvit.gv.at/waldbraende

Die Messergebnisse in anderen europäischen Staaten werden von der Abt. Strahlenschutz im BMK ebenfalls weiter beobachtet.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Uta Hauft

Pressesprecherin

Tel.: +43 1 711 62-65 8114

uta.hauft @ bmk.gv.at