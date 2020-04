Zurich als Top-Arbeitgeber und für betriebliche Gesundheitsförderung ausgezeichnet

Wien (OTS) - Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich Österreich) hat gleich zwei Auszeichnungen erhalten. Die Auszeichnung als Top-Arbeitgeber wird durch das Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung ergänzt.

„Wir legen Wert auf ein offenes Miteinander und fördern die Gesundheit unserer Mitarbeitenden. Daher freuen wir uns sehr über die wiederholte Prämierung zum Top-Arbeitgeber und die erneute Auszeichnung mit dem Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung“, sagt Mag. Silvia Emrich, Mitglied des Vorstandes bei Zurich.

Zurich zählt zu den besten Arbeitgebern Österreichs

Zurich Österreich zählt zu den Top-Arbeitgebern in Österreich. Das ist das Ergebnis einer aufwändigen Recherche der Zeitschrift trend, des Marktforschungs-Unternehmens Statista sowie der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu. Auf Basis von Feedbacks von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wurden 1.000 Unternehmen aus 20 Branchen untersucht und die Top-300 Arbeitgeber ermittelt.

Emrich: „Wir pflegen unsere Unternehmenskultur bewusst und aktiv. So sind wir etwa untereinander ganz unkompliziert per Du. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass uns Zusammenhalt und Teamgeist besonders wichtig sind. Dies spiegelt sich auch in den Bewertungen der Mitarbeitenden wider, was uns noch ein weiterer Ansporn ist, diesen Weg weiterzugehen.“

Gütesiegel für betriebliches Gesundheitsmanagement 2020-2022

Bereits zum vierten Mal in Folge qualifizierte sich Zurich Österreich für das Gütesiegel für betriebliches Gesundheitsmanagement der ÖGK Wien. Dieses wird alle drei Jahre verliehen und basiert auf einer umfassenden Beurteilung des innerbetrieblichen Gesundheitsangebotes.

Emrich: „Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden ist uns immer ein großes Anliegen. Schon seit vielen Jahren bieten wir ein reichhaltiges Vital- und Fitnessangebot. In der aktuellen Situation unterstützen wir mit Angeboten, die auch im Home Office genutzt werden können. Unser ZurichVital-Programm bietet zum Beispiel Informationen und Tipps zum Umgang mit der aktuellen Situation an oder Live-Fitness-Videos zum Mitmachen zuhause.“

