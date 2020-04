Top Leistung der NÖM in der Krise

Baden (OTS) - Mit Lockerung der Maßnahmen durch die Regierung ist es auch Zeit für die NÖM ein Resümee zu ziehen. Als nationaler Versorger von Milchprodukten war es oberste Priorität der NÖM unsere Konsumenten bestmöglich und in gewohnter Qualität mit Milchprodukten zu bedienen.

„Mit einem starken Team und einem vorausschauenden Handeln ist es uns gelungen die Produktion trotz größter Herausforderungen wie gewohnt aufrecht zu halten. Wir haben sofort unseren Sicherheits- und Hygieneaufwand nochmals stark erhöht, um unseren Handelspartnern auch in dieser besonderen Zeit zur Seite zu stehen und die Regale der Märkte für die Konsumenten zu füllen“ , blickt Josef Simon, Vorstand der NÖM AG auf die erste Etappe zurück.

Die NÖM setzte als eines der ersten Unternehmen Fieberkontrollen ein und wird diese auch weiterhin zur Sicherheit aller aufrecht erhalten. Zusätzlich zu den bereits vorhandenen flächendeckenden Desinfektionsstationen wurden mehrmals täglich sämtliche Räumlichkeiten und Maschinen desinfiziert. Mit einer schnell und straff organisierten Einführung der Telearbeit für den gesamten Administrationsbereich und dem komplizierten, aber machbaren kontaktfreien Schichtwechsel, hat die NÖM prompt auf die neuen Anforderungen reagiert und konnte daher von Anfang an ohne Einschränkungen die ungeplanten Mehrmengen zur Verfügung stellen. Hier wurde beispielhaftes Krisenmanagement geleistet.

„Dieses für uns selbstverständliche Engagement schlägt sich aber massiv in den Kosten nieder. Ca. 200.000 € pro Monat verschlingen die zusätzlichen Maßnahmen, die natürlich ungeplant sind. Bei Beibehaltung dieser Maßnahmen entstehen hier Millionenbeträge, die schlussendlich bezahlt werden müssen“, so Josef Simon, Vorstand der NÖM und für die Technik verantwortlich.

„Unsere Konsumenten haben uns mit dem Griff zum NÖM Produkt einmal mehr gezeigt, dass sie gerade in unsicheren Zeiten die Regionalität wählen und der NÖM vertrauen. Das bestärkt uns und wir werden gemeinsam mit dem gesamten NÖM Team, welches Enormes in den letzten Wochen geleistet hat, jetzt nicht lockerlassen“ , zeigt sich Alfred Berger, Vorstand der NÖM, bestimmt in dem Wissen, dass wir alle gemeinsam diese Krise erfolgreich meistern werden.

