buchhandel.at – eine neue Initiative zur Stärkung des heimischen Buchmarkts geht zum Welttag des Buches online

Auf buchhandel.at können Interessierte eine Vielzahl an heimischen Buchhandlungen und Verlagen entdecken, Literaturgesprächen online erleben und Büchergutscheine kaufen.

Wien (OTS) - Eine Plattform: Auf buchhandel.at können Bücher- und Leseinteressierte heimische Buchhandlungen und Verlage übersichtlich gesammelt finden und kennenlernen. Verschiedene Autorinnen und Autoren und ihre Neuerscheinungen stehen im Zentrum der neuen Video-Interviewreihe AUSNAHMEGESPRÄCHE, die ebenfalls auf der Plattform verfügbar ist. Und mit dem Büchergutschein des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels, dem BÜCHERSCHECK, den man online bestellen und bezahlen kann, ist es möglich Bücher im stationären Buchhandel zu kaufen. Der Launch der Webseite, die den Zugang zur heimischen Literatur- und Bücherwelt erleichtern und die Buchwirtschaft insgesamt stärken soll, erfolgt pünktlich zum Welttag des Buches am 23. April.



HVB-Geschäftsführer Gustav Soucek sagt dazu: „Der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels startet mit buchhandel.at ein neues Online-Angebot für Konsumenten. Damit bekommt die österreichische Buchwirtschaft erstmals eine gemeinsame Präsentationsfläche.“



.) Österreichische Verlage im Blickpunkt



Buch- und Leseinteressierte bekommen eine Übersicht der einzelnen Verlage und ihrer Neuerscheinungen und Programme. Die aktuellen Bücher und Verlagsvorschauen sollen zum virtuellen Schmökern und Stöbern animieren. Die User können die Verlage zusätzlich nach sieben Kategorien filtern, wie beispielsweise Belletristik oder Kinder- und Jugendbuch. Momentan sind über 110 Verlage abgebildet, weitere werden folgen und auch die Suchkriterien sollen ausgebaut werden.



.) Über 300 Buchhandlungen und Antiquariate



Auf einer Österreichkarte kann man nach Buchhandlungen und Antiquariaten in seiner Nähe suchen und gleichzeitig sehen, ob diese über einen Onlineshop verfügen. Darüber hinaus verschaffen weitere Such- und Sortierfunktionen noch höhere Usability. So ermöglicht buchhandel.at heimischen (Online-)Buchhandlungen größere Sichtbarkeit, um internationalen Online-Plattformen ein Gegengewicht zu bieten.



.) Ausnahmegespräche: Video-Interviews mit heimischen AutorInnen



Um den Ausfällen von Lese- und Literaturveranstaltungen entgegenzuwirken, hat der HVB die Interviewreihe AUSNAHMEGESPRÄCHE ins Leben gerufen. In diesen Online-Gesprächen stellt Katja Gasser (ORF Kulturredaktion, Leitung Literaturressort) aktuell 14 österreichische AutorInnen und ihre Neuerscheinungen vor – Lesungen inklusive! Somit gibt www.buchhandel.at österreichischen Verlagen die Chance, ihre Neuerscheinungen einem breiten Publikum vorzustellen. Eine Fortsetzung der Ausnahmegespräche ist geplant.



Zehn Videos sind bereits online abrufbar, die untenstehenden vier werden heute bzw. am 24. April veröffentlicht. Alle Videos stehen den Medien unter dem APA-Videoservice zur Verfügung: https://www.apa-ots-video.at.

Ausnahme-Gespräche mit Leonora Leitl (Illustratorin) und Peter Filzmaier sind heute veröffentlicht worden, morgen am 24. April werden die letzten beiden Videos mit Gunther Neumann und Birgit Birnbacher online gehen.

Die Verlage und Buchhandlungen sind Mitglieder beim Hauptverband des Österreichischen Buchhandels.

Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) und der Literar Mechana.

Videolinks:

Daniel Wisser

Unter dem Fußboden

Klever

Helena Adler

Die Infantin trägt den Scheitel links

Jung Jung

Christian Schacherreiter

Im Heizhaus der sozialen Wärme

Otto Müller Verlag

Norbert Kröll

Wer wir wären

Edition Atelier



Katharina Tiwald

MACBETH MELANIA

Milena

Josef Zweimüller

Grün

Picus

Stefan A. Sengl

Das politische ABC der USA

Czernin

Bettina Gärtner

Hermann

Droschl

Lydia Haider (Hrsg).

Und wie wir hassen!

Kremayr Scheriau



Hugo Ramnek

Die Schneekugel

Wieser

Leonora Leitl (Illustratorin)

Willi Virus (Kinderbuch)

Tyrolia

Peter Filzmaier

Atemlos

Brandstätter

Gunther Neumann

Über allem und nichts

Residenz Verlag

Ab 24.4. 09:00 Uhr auf www.apa-ots-video.at



Birgit Birnbacher

Ich an meiner Seite

Zsolnay Verlag

Ab 24.4. 09:00 Uhr auf www.apa-ots-video.at







