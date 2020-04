FPÖ – Hofer: Parteien sollen bis Jahresende auf Spenden verzichten

Wien (OTS) - Die österreichische Wirtschaft habe als Folge der überbordenden Maßnahmen der schwarz-grünen Bundesregierung im Zuge der Coronavirus-Krise massiven Schaden erlitten. Rund 1,5 Millionen Menschen befinden sich derzeit in Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. Der von der Regierung aufgespannte Rettungsschirm bringe bei weitem nicht die notwendige Hilfe, die Unternehmen in unserem Land brauchen. „Aber nicht, weil er unterdotiert ist, sondern weil es einfach für viele zu kompliziert ist, um die Hilfsgelder zu beantragen. Die Bürokratie macht die Rettung von Unternehmern und damit von Arbeitsplätzen nahezu unmöglich“, bedauert FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer. Er schlägt daher vor, Geldspenden an Parteien bis zum Ende des Jahres zu verbieten.

„Wenn Unternehmer, die trotz der Coronakrise noch Geld an Parteien spenden können, etwas Gutes tun wollen, dann sollen sie dieses Geld direkt in Hilfsprojekte investieren. Dort ist es besser aufgehoben“, ist Norbert Hofer überzeugt. Der FPÖ-Bundesparteiobmann fordert alle Parlamentsparteien auf, diesen Weg der Solidarität zu gehen. Die FPÖ werde jedenfalls keine Parteispenden annehmen.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at