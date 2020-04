Bundesheer: Freie Fahrt für „Rot-Weiß-Rot“

Tanner: „Noch nie da gewesenes Zeichen der Solidarität und Anerkennung für unsere Soldatinnen und Soldaten im Einsatz“

Wien (OTS) - Ab sofort ist für alle Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz stehen, die Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln Österreichs unentgeltlich. Als „Fahrschein“ gilt das Tragen der Uniform in Verbindung mit einer Bestätigung des vorgesetzten Kommandos; es sind sonst keine zusätzlichen Dokumente notwendig. Diese Freifahrt wird von den Österreichischen Bundesbahnen, den sieben Österreichischen Verkehrsbünden sowie den Wiener Linien unterstützt.

Gemeinsam mit dem Vorstand der Interessengemeinschaft Österreichischer Verkehrsverbünde Wolfgang Schroll und der Geschäftsführerin der Wiener Linien Alexandra Reinagl, machte sich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner heute Nachmittag am Schottenring persönlich ein Bild der Freifahrt.

„Das ist ein noch nie da gewesenes Zeichen der Solidarität und Anerkennung für unsere Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Ich möchte den Verkehrsverbünden Österreichs meinen aufrichtigen Dank für diese Wertschätzung aussprechen. Durch diese Maßnahme ermöglichen sie unseren eingesetzten Kräften die größtmögliche Bewegungsfreiheit zur Auftragserfüllung. Gemeinsam schaffen wir das – vielen Dank“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

„Ich möchte mich ausdrücklich bei den Soldatinnen und Soldaten bedanken, welche aktuell helfen, die komplexe Logistik hinter den Notwendigkeiten für das alltägliche Leben zu erhalten. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Funktionieren des Gemeinwohles! Sehr gerne unterstützt die Verkehrsbranche das Ansuchen nach Freifahrt für Soldatinnen und Soldaten in Zeiten der Krise“, so Mag. Wolfgang Schroll, Vorstand der Interessengemeinschaft Österreichischer Verkehrsverbünde (IGV).

„Wien bleibt mit den Wiener Linien auch in diesen herausfordernden Zeiten mobil. Wir bringen unsere Fahrgäste weiterhin sicher und schnell durch die Stadt, dazu gehören auch Soldatinnen und Soldaten. Wir freuen uns in dieser außergewöhnlichen Zeit allen Wehrdienstleistenden während ihrer Dienstzeit in Uniform die gratis Nutzung der Öffis anbieten zu können und sagen Danke für ihren Einsatz“, sagt Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Neben den österreichischen Verkehrsverbünden (OÖ Verkehrsverbund-Organisations GmbH Nfg. & Co KG, Salzburger Verkehrsverbund GmbH, Verkehrsverbund Kärnten GmbH , Verkehrsverbund Steiermark GmbH und die Verkehrsverbund Tirol GmbH, Verkehrsverbund Vorarlberg GmbH und Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH) sind noch das BMK, Vertreter und Vertreterinnen aller Landesregierungen sowie die innerstädtischen Verkehrsunternehmen (Graz Linien, Innsbrucker Verkehrsbetriebe, Klagenfurt Mobil GmbH, Linz Linien, Salzburg AG und Wiener Linien) in der IGV vertreten; im lokalen Netz der Verbünde sind auch die ÖBB-PV AG inkludiert, wobei es für den Fernverkehr eine gesonderte Regelung gibt. Dem Bundesheer entstehen keine Transportkosten.

