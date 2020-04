FPÖ – Vilimsky: „Team Europe“ hilft allen, nur nicht der EU

EU-Kommission überrascht in diesen Tagen mit Vorschlägen zu weltweiten Finanzspritzen, nur für die EU nicht

Wien (OTS) - „Neue Makrofinanzhilfen für die EU-Nachbarschaft und ein weltweit agierendes EU-Scheckbuch namens ‚Team Europe‘ und wieder sind fast 20 Milliarden Euro weg. Geld, das gerade bei uns dringend benötigt wird“, erklärte heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament. Hintergrund ist die heute von der EU-Kommission vorgeschlagene makrofinanzielle Unterstützung von zehn EU-Partnerländern in der Höhe von drei Milliarden Euro und das am 8. April vorgestellte Programm „Team Europe“, das mit 15,6 Milliarden weltweit finanziellen Stimulus liefern soll.

„Während sich die EU-27 untereinander nicht einigen können, wie finanzielle Hilfe in den eigenen Reihen ausgestaltet werden darf, kann es der EU-Kommission gar nicht schnell genug gehen, außerhalb der EU fast 20 Milliarden Euro an Krediten zu verteilen,“ so Vilimsky.

„Für Brüssel, dessen freizügiger Umgang mit fremdem Geld eine EU-Gebermentalität erschaffen hat, ist die tatsächliche Rückzahlung kein beachtenswerter Entscheidungsfaktor“, meinte Vilimsky und spielte damit auf die Kreditnehmer an, die in den wirtschaftlich schlechter aufgestellten Regionen dieser Welt beheimatet sind.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at