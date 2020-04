Wechsel an der Spitze der Wirtschaftskammer Salzburg

WKÖ-Mahrer: Dank an Manfred Rosenstatter und alles Gute für den neuen WKS-Präsidenten Peter Buchmüller

Wien (OTS) - "Die Entscheidung von Manfred Rosenstatter bedauere ich, habe aber großes Verständnis für seinen Schritt. Er hat sich mit besonderem Engagement, ja mit Herzblut für die Unternehmerinnen und Unternehmer eingesetzt", sagt WKÖ-Präsident Harald Mahrer. „Ich freue mich aber, dass der Vollblut-Unternehmer Manfred Rosenstatter als Vizepräsident der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) weiterhin Mitglied des WKS-Präsidiums bleibt.“

An der Spitze der Wirtschaftskammer Salzburg wird Peter Buchmüller auf Rosenstatter folgen. Der gelernte Händler, Koch und Kellner Buchmüller wird bis zur konstituierenden Sitzung der Bundesparte Handel im Juni 2020 Obmann der Sparte der Wirtschaftskammer Österreich bleiben. "Ihm wünsche ich alles Gute für die neue Aufgabe als Wirtschaftskammer-Präsident in Salzburg. Auch dort wird er sich - wie schon bisher - mit aller Kraft für die Interessen und das Wohl der österreichischen Wirtschaft einsetzen", so WKÖ-Präsident Harald Mahrer. (PWK174/JHR)

