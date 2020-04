Bilderbuch – Live in Schönbrunn: Das Konzertereignis in ORF 1

Am 23. April um 22.10 Uhr

Wien (OTS) - Das heimische Konzertereignis des vergangenen Jahres! Bilderbuch haben sich einen Traum erfüllt und sich ihr eigenes Konzerterlebnis inszeniert. Vor dem Schloss Schönbrunn wurde eine Kulisse der Extraklasse aufgebaut und im Frühling 2019 zwei ausverkaufte Konzerte gespielt. Nach ihren legendären Arena-Open-Air-Konzerten ein weiterer Meilenstein in der Karriere der Band rund um Maurice Ernst, Michael Krammer, Peter Horazdovsky und Philipp Scheibl, die zu den erfolgreichsten Live-Acts gehört, die es in Österreich je gab.

ORF 1 zeigt mit „Bilderbuch – Live in Schönbrunn“ am Donnerstag, dem 23. April 2020, um 22.10 Uhr einen Zusammenschnitt der beiden Open-Air-Konzerte. Bildgewaltig und klangstark setzt eine der erfolgreichsten Bands des Landes ihre Hits in Szene. Auch die Lichtshow des spektakulären Bilderbuch-Konzerts vor dem Schloss Schönbrunn kann sich sehen lassen. Vor dem kaiserlichen Ambiente präsentiert sich die Bühne wie eine geöffnete Muschel, gestaltet in Neonschrift mit Lava-Lampen, Globen, einer Ventilatoren-Armee für Wind sowie mit Nebel gefüllten Seifenblasen und einer Flugzeugtreppe mit der Aufschrift „Love“. Fernsehen zum Lauterdrehen!

