Frankfurter Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz erhalten fünf Millionen Euro Spende

TikTok setzt "Health Heroes Relief Fund" für Europa mit Volumen von 50 Millionen US-Dollar auf

Berlin/ Frankfurt (ots) - TikTok, die kreative Plattform für Kurzvideos, spendet fünf Millionen Euro für den Nothilfefond der Frankfurter Rotkreuz-Schwesternschaften und macht sich im Kampf gegen Covid-19 stark für Menschen, die im Gesundheitswesen zentrale und lebensnotwendige Dienste leisten.

Wie am 9. April 2020 angekündigt, hat TikTok den "TikTok Health Heroes Relief Fund" für Europa mit einem Volumen von 50 Millionen US-Dollar ins Leben gerufen, um Beschäftigte im Gesundheitswesen zu unterstützen, die in diesen Zeiten ihre persönliche Sicherheit aufs Spiel setzen, viel Zeit fernab von ihren Familien verbringen und unter schwierigen Bedingungen arbeiten, um Leben zu retten.

In Deutschland fließt aus dem TikTok-Solidaritätsfonds für Personal im Gesundheitssektor eine Spende von fünf Millionen Euro an den Nothilfefonds der Frankfurter Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz, um die Beschäftigten in dieser Ausnahmesituation finanziell zu unterstützen. In Koordination mit den Schwesternschaften steht dieser Beitrag zur Verfügung, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen zu entlasten. Der Fond, der in Frankfurt verwaltet wird, ist für Schwesternschaftsmitglieder in ganz Deutschland vorgesehen. Insbesondere ermöglicht diese Spende die Unterstützung der außerordentlichen Anstrengungen des Personals im Gesundheitssektor

durch die Beschaffung und Bereitstellung von ausreichender Schutzausrüstung am und auch außerhalb des Arbeitsplatzes

durch die Finanzierung von Hotelzimmern und Transportlösungen entsprechend den Bedürfnissen vor Ort

durch die Schaffung von individuellen Lösungen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Beruf und Pflege.

"Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen leisten gerade Großes und wachsen tagtäglich über sich hinaus. Wir freuen uns sehr über den Zuspruch, der uns gerade von allen Seiten erreicht. Dank der großzügigen Spende von TikTok können wir unseren Beschäftigten und zahlreichen weiteren Angestellten im Gesundheitswesen deutschlandweit nun auch etwas zurückgeben und sie in vielerlei Hinsicht, auch finanziell, unterstützen." - Oberin der Frankfurter Rotkreuz-Schwesternschaften, Karin Schoppet, die gleichzeitig Vorstandsvorsitzende des Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V. ist, der von den Frankfurter Rotkreuz-Schwesternschaften getragen wird.

"TikTok möchte damit einen kleinen Beitrag leisten, um das Gesundheitspersonal in seiner täglichen Arbeit zu unterstützen und deren vorrangigen Bedarf an Notfallausrüstung zu decken. Wir danken den Helferinnen und Helfern weltweit für ihr Engagement und werden diese von unserer Seite unterstützen." - Rich Waterworth, Managing Director Europe, TikTok.

In Europa engagiert sich TikTok für Initiativen wie die RCN (Royal College of Nursing) Foundation in Großbritannien, die Fondation Hopitaux de France in Frankreich, Italien und Spanien. Je nach Entwicklung der Situation wird TikTok weitere Maßnahmen folgen lassen.

Über die Frankfurter Rotkreuz-Schwesternschaften

Die Schwesternschaften vom Roten Kreuz sind moderne Anbieter hochqualifizierter Pflegeleistungen und gehören zu den größten Gesundheitsorganisationen in Deutschland. Auch hier in Frankfurt sind die Rotkreuz-Schwesternschaften mit ihren Einrichtungen - dem Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V. und der Ambulanten Rotkreuz-Pflege - anerkannte Institutionen in der gesundheitlichen Versorgung. Sie stehen in der Rhein-Main Region für eine hochprofessionelle, qualitativ hochwertige und zugleich menschliche Pflege - und das seit über 150 Jahren. www.rotkreuzkliniken.de/schwesternschaft

Über TikTok

TikTok ist die führende Plattform für mobile Kurzvideos. Unsere Mission ist es, Menschen zu inspirieren und zu bereichern, indem wir ihnen eine kreative Heimat geben und ihnen ein authentisches, unterhaltsames und positives Erlebnis bieten. TikTok hat weltweit Büros in Los Angeles, New York, London, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapur, Jakarta, Seoul, und Tokio. www.tiktok.com

