Einladung zur Video-Pressekonferenz - Studienpräsentation

Studie 1: „Zur aktuellen thermisch-energetischen Sanierungsrate in Österreich“



Studie 2: „Steuerliche Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Wohnungssektors“



Die Chance zur Wiedererstarkung der Wirtschaft und Dekarbonisierung

des Wohnungssektors in Österreich



Gesprächspartner sind die Autoren der Studien:



Dr. Wolfgang Amann

Geschäftsführer des IIBW Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen

GmbH, Wien



Mag.a Karin Fuhrmann

Steuerberaterin und Partnerin bei TPA Steuerberatung GmbH, Wien



Prof. Mag. Ing. Walter Stingl

Gründer der Stingl Top Audit Steuerberatung GmbH, Wien



Dr. Alexander Storch

Umweltbundesamt, Team Gebäude



Gesprächspartner der Bauprodukteindustrie:



Mag. Georg Bursik

F.B.I. Forschungsverband der österreichischen Baustoffindustrie



Mag. Roland Hebbel

GDI 2050, ZIB – Zentralverband Industrieller Bauproduktehersteller



Sie können unter folgendem Link teilnehmen:

https://events.streaming.at/20200428



Im Anschluss an die Präsentation haben Sie die Möglichkeit, Fragen

zu stellen.



Presseunterlagen können Sie unter office @ freecomm.cc bestellen.



Datum: 28.4.2020, 10:00 - 11:30 Uhr



Ort:

Wien



Url: https://events.streaming.at/20200428



