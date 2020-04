NEOS zu Risikopatienten: Ein Theater auf Kosten der Ärzte und Patienten

Gerald Loacker: „Anschober hat jetzt wochenlang ,To Brief or not to Brief' gegeben - und am Ende der Vorstellung sind alle ganz genauso schlau wie vorher.“

Wien (OTS) - „Nach dem wochenlangen Theater darum, ob ein Brief an die Risikogruppen geschrieben wird und wer zu dieser Risikogruppe zählen soll, sind jetzt am Ende der Vorstellung alle ganz genauso schlau wie vorher“, sagt NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker nach der Pressekonferenz von Gesundheitsminister Anschober, die einmal mehr für mehr Verwirrung als Klarheit gesorgt hat.



„Das einzige, was Anschober klargestellt hat, ist, dass ein Brief geschrieben wird. Herzlichen Glückwunsch, die Post wird’s freuen. Allerdings ist nicht jeder, der einen Brief erhält, ein Risikopatient. Und nicht jeder Risikopatient erhält einen Brief. Und wer einen Brief bekommt, kann zum Arzt gehen und sich ein Attest holen. Oder auch nicht. Und wer keinen Brief bekommt, kann auch zum Arzt gehen. Oder auch nicht“, fasst Loacker zusammen.

„Unterm Strich bleibt von dem ganzen ,To Brief or not to brief’-Theater also übrig: Es entscheiden Arzt und Patient. Dafür hätte es keine wochenlangen Expertengruppen gebraucht, dafür hätte etwas Hausverstand gereicht. Denn das Letzte, was Patienten jetzt brauchen, ist Verwirrung. Und das Letzte war Ärzte in Zeiten einer Gesundheitskrise brauchen, ist eine Beschäftigungstherapie á la Anschober: Sie müssen jetzt ab 4. Mai Atteste wie am Fließband schreiben, statt sich mit ganzer Kraft um die Gesundheit ihrer Patienten kümmern zu können.“



