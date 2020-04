Österreichs Helden fahren Semperit

Heldinnen und Helden aus Österreich gesucht - Gemeinsam gegen Corona: Semperit Reifen Ges.m.b.H. stellt 100 Garnituren Reifen zur Verfügung

Wien (OTS) - Teilnahmeaufrufe via Social Media und über digitale Medien - Unterstützung, Solidarität, Gemeinschaft – das sind Begriffe, die in der aktuellen Situation ständig fallen. Auch die Semperit Reifen Ges.m.b.H. möchte einen kleinen Beitrag leisten und mit einem Satz Semperit Reifen die Mobilität von 100 BürgerInnen gewährleisten, die diese Werte auch in schweren Zeiten gelebt haben.

In Zeiten wie diesen sind Solidarität und Zusammenhalt innerhalb einer Gesellschaft gefragt. Viele Menschen in ganz Österreich haben dabei großartige Ideen entwickelt, wie sie anderen in den unterschiedlichsten Situationen helfen können und somit den Alltag der Betroffenen etwas erleichtern. Semperit Reifen möchte diesen Helden / diese Heldin danken – mit einer Garnitur Reifen.

Der Aufruf zum Kampagnenstart am 21.04.2020 richtet sich an alle Menschen in Österreich, die in den letzten Wochen gezeigt haben, dass eine Krise auch positive Seiten haben kann. Dabei ist jede Geschichte willkommen – von der Nachbarschaftshilfe über die Unterstützung für Obdachlose bis hin zum Erntehelfer. Die Teilnahme erfolgt über die Semperit Homepage unter folgendem Link: https://www.semperit-reifen.at/pkw/reifen-helden

Anmeldeschluss ist der 24.05.2020. Im Anschluss werden die 100 schönsten Heldengeschichten ausgewählt und belohnt.

Semperit ist seit 1985 eine Reifenmarke der Continental AG. Die traditionsreiche Marke mit österreichischer Herkunft wird von Continental sowohl im Bereich der Pkw-Bereifung als auch im Segment der Nutzfahrzeugreifen erfolgreich weitergeführt. Für Nutzfahrzeugreifen bietet Semperit eine breit gefächerte Produktpalette für den Regional- und Fernverkehr.

Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 240.000 Mitarbeiter in 59 Ländern und Märkten.

Das Geschäftsfeld Reifen verfügt über 24 Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Continental ist einer der führenden Reifenhersteller und erzielte im Geschäftsjahr 2018 in diesem Geschäftsfeld mit rund 56.000 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 11,4 Milliarden Euro. Continental ist einer der Technologieführer im Bereich der Reifenproduktion und bietet eine breite Produktpalette für Personenkraftwagen, Nutz- und Spezialfahrzeuge sowie Zweiräder an. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung leistet Continental einen wichtigen Beitrag zu sicherer, wirtschaftlicher und ökologisch effizienter Mobilität. Das Portfolio des Geschäftsbereichs Reifen umfasst Dienstleistungen für den Reifenhandel und für Flottenanwendungen sowie digitale Managementsysteme für Reifen. www.semperit-reifen.at

