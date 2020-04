GBH-Muchitsch: Corona-Tausender für jene, die das Land am Laufen halten!

Wer jetzt täglich im Betrieb oder auf der Baustelle arbeitet, hat mehr als Applaus verdient

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung hat versichert, das Weiterlaufen der Wirtschaft in der Corona-Krise mit Unterstützungen sicherstellen zu wollen. Die Worte `Koste es, was es wolle´ sind in diesem Zusammenhang gefallen. Bisher hat das allerdings leider nicht für die ArbeiterInnen in den Betrieben und auf den Baustellen gegolten, die trotz Krise, Gefährdung der eigenen Gesundheit und Unsicherheit über die Zukunft tagtäglich ihr Bestes geben und damit unser Land am Laufen halten. Ich frage Bundeskanzler Kurz und seine Bundesregierung: Wer, wenn nicht diese Menschen, hat sich eine Belohnung verdient?“, so der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) Abg.z.NR Josef Muchitsch.++++

„Diese Menschen haben sich mehr als den Applaus der Allgemeinheit verdient. Sie sind täglich in Fahrgemeinschaften oder Firmenbussen unterwegs, arbeiten in Produktionshallen und auf Baustellen trotz der Gesundheitsgefährdung, halten umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen ein und nehmen zahlreiche Mühen auf sich, damit in Österreich etwas weitergeht, damit wir alle gut versorgt und sicher sind. Es ist wirklich das Mindeste, diesen Menschen nun auch mit einer finanziellen Anerkennung Respekt zu zollen“, so Muchitsch weiter.

In diesem Zusammenhang bekräftigt der Baugewerkschafter auch seine Forderung nach einer Erhöhung der Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld von 55 auf 70 Prozent: „Ich werde diesen Antrag im nächsten Nationalrat wieder einbringen, so lange, bis wir auch die Regierungsparteien davon überzeugt haben“, so Muchitsch.

Service: Die Petition zum Corona-Tausender ist abrufbar unter www.oegb.at/corona-tausender

