GBH Wien dankt Berufsschul-LehrerInnen

Schmid: Danke für großartigen Einsatz für die Lehrlinge

Wien (OTS) - „Es ist enorm wichtig für unsere Berufsschülerinnen und Berufsschüler, dass sie auch in Krisenzeiten weiter lernen können – wenn auch mit veränderten Rahmenbedingungen. Ein großes Dankeschön an die Direktion und alle Lehrerinnen und Lehrer der Berufsschulen, die dies mit enormem persönlichen Einsatz möglich machen“, sagt der Wiener Gewerkschaft Bau-Holz-Jugendsekretär Bernhard Schmid.

Binnen kürzester Zeit wurde der Berufsschulbetrieb auf Home-Learning umgestellt. Unterrichtsmaterialien und Aufgaben werden per E-Mail versendet und die LehrerInnen stehen jederzeit für Fragen und Unterstützung zur Verfügung. „Für die Lehrlinge bedeutet das Sicherheit, dass sie in ihrer Ausbildung und auf ihrem Weg zu FacharbeiterInnen keine Zeit verlieren. Danke an das Lehrpersonal, das für alle Fragen und Probleme Lösungen bietet“, so Baugewerkschafter Schmid.

Rückfragen & Kontakt:

GBH Wien

Bernhard Schmid

Bernhard.schmid @ gbh.at