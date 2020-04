Einladung zur Pressekonferenz „Stopp Corona-App – technische und rechtliche Analyse“

Präsentation der Ergebnisse der technischen und rechtlichen Analyse der Stopp Corona-App

Wien (OTS) - (epicenter.works, noyb.eu, SBA Research) – Wir laden herzlich zur virtuellen Pressekonferenz „Stopp Corona-App – technische und rechtliche Analyse“ am Mittwoch, 22. April 2020 um 09.00 Uhr ein.

Das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) und Accenture GmbH haben den Source-Code der “Stopp Corona App” (Version 1.1) zur technischen und rechtlichen Evaluierung an SBA Research, noyb.eu und epicenter.works übergeben. Aspekte hinsichtlich Datenschutz und technischer Security wurden eingehend analysiert.

Im Rahmen der Pressekonferenz werden die wichtigsten Analyse-Ergebnisse und -Empfehlungen vorgestellt, der vollständige Bericht wird am 22.4.2020 nach der Pressekonferenz veröffentlicht.

Die Pressekonferenz findet virtuell über BlueJeans Video Conferencing statt. Wir haben ein limitiertes Kontingent an Plätzen zu vergeben und bitten daher um eine Anmeldung bis 21. April 2020, 19:00 Uhr an ypoul @ sba-research.org. Der Link zur Konferenz wird angemeldeten Journalistinnen und Journalisten per E-Mail zugeschickt.

Mit der Stopp Corona-App stellt das ÖRK eine Contact-Tracing-App zur Eindämmung von Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 zur Verfügung. Der zu diesem Zeitpunkt nicht der Allgemeinheit zugänglich gemachte Quellcode der Version 1.1 wurde von epicenter.works, noyb.eu, SBA Research und Armin Ronacher unter Einhaltung einer Verschwiegenheitserklärung analysiert. Diese hatte zur Konsequenz, dass der Analysebericht 48 Stunden vor Veröffentlichung an Accenture und das ÖRK geschickt wurde. Die Überprüfung wurde unabhängig vom ÖRK und Accenture und somit auch ohne finanzielle Vergütung erstellt. Der Fokus der Analyse liegt auf der technischen und rechtlichen Ebene, im Speziellen auf Fragen des Datenschutzes und der IT-Security.

An der Pressekonferenz nehmen teil:

Christian Kudera, Security Expert, SBA Research gGmbH

Thomas Lohninger, Geschäftsführer, epicenter.works – Plattform für Grundrechtspolitik

Max Schrems, Jurist, NOYB - Europäisches Zentrum für digitale Rechte

Virtuelle Pressekonferenz „Stopp Corona-App – technische und rechtliche Analyse“

Datum: 22.04.2020, 09:00 Uhr

Ort: virtuell über BlueJeans Video Conferencing

