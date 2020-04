Tafeln appellieren an Politik und Unternehmen: Lebensmittelbanken brauchen gerade jetzt dringend Unterstützung!

Die österreichischen Tafeln rufen dazu auf, ein Zeichen für die Versorgung von armutsbetroffenen Menschen mit dringend benötigten Lebensmittelspenden zu setzen.

Wien (OTS) - Tafeln auf der ganzen Welt sind von der Coronakrise betroffen. Sie können ihrer wichtigen Arbeit nur noch unter erschwerten Bedingungen nachgehen, teilweise musste sie ganz eingestellt werden. Gleichzeitig steigt der Bedarf nach ihrem Angebot – viele Menschen sind gerade jetzt dringend auf die Unterstützung der Lebensmittelbanken angewiesen. Gleichzeitig fallen auch viele ehrenamtliche MitarbeiterInnen für die Verteilung aus, weil sie – vor allem aufgrund des fortgeschrittenen Alters – selbst der Risikogruppe angehören.

Alexandra Gruber, Geschäftsführerin der Wiener Tafel und Obfrau im Verband der österreichischen Tafeln, appelliert deshalb an Politik und Unternehmen: „Wir sehen eine große Welle der Hilfsbereitschaft in der Zivilgesellschaft, uns in dieser herausfordernden Situation zu unterstützen. Auch einige Unternehmen gehen bereits mit gutem Beispiel voran und unterstützen eine lokale Tafel in ihrer Region. Ich fordere die Politik auf, Tafeln in Österreich jetzt nicht alleine zu lassen, denn es braucht dringend unbürokratische finanzielle Hilfe, um diese Ausnahmesituation zu überstehen!“

In einer gemeinsamen Erklärung fordern der europäische Dachverband European Food Banks Federation (FEBA), der US-amerikanische Dachverband Feeding America und das Global FoodBanking Network, das die Interessen von Lebensmittelbanken in über 40 Ländern vertritt, eine schnelle sowie direkte Unterstützung der weltweit agierenden Lebensmittelbanken.

Die gemeinsame Erklärung können Sie hier herunterladen.

Eine Übersicht zur aktuellen Situation der europäischen Tafeln finden Sie hier.



Über den Verband der österreichischen Tafeln

Die österreichischen Tafeln – Braunauer Tafel | Die Oberösterreichische Tafel | Flachgauer Tafel | Le+O der Caritas Österreich | Pannonische Tafel | Tafel Süd | Rotes Kreuz Niederösterreich | Rotes Kreuz Tirol | Wiener Tafel – retteten im Jahr 2019 mehr als 5.500 Tonnen noch genusstaugliche Lebensmittel und versorgten damit rund 90.000 von Armut betroffene Menschen.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Alexandra Gruber

Obfrau, Verband der österreichischen Tafeln

Tel.: +0650 901 0006

Mail: alexandra.gruber @ dietafeln.at

www.dietafeln.at