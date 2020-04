BriefFreude - Jung und Alt halten zusammen

Briefe und Bilder gegen die Einsamkeit - ein Generationenprojekt der Muslimischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder Österreichs (MPÖ).

Ursprünglich war es die Idee einer unserer Pfadfinderinnen, die ihrer Großmutter im Seniorenheim geschrieben hatte. Heute ist es bereits ein bundesweites Projekt! Ein Brief an einen einsamen, älteren Menschen, mag klein wirken. Für viele Menschen ist es aber ein großer Akt des Mitgefühls und ein Stück Normalität in außergewöhnlichen Zeiten. Und genau deshalb möchten wir soviele Menschen wie möglich über Generationen hinweg zusammenbringen und ihnen mit einem Brief Freude schenken Somaya Benhouhou, Obfrau der MPÖ

Wien (OTS) - Mit dem Projekt BriefFREUDE möchte die Muslimischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder Österreichs aufkommender Einsamkeit in den schwierigen Zeiten der Corona-Krise entgegenwirken und Jung und Alt vereinen. Als Teil der COVID-19 Risikogruppe sind derzeit viele ältere Mitmenschen von ihren Familien und Freunden getrennt. Die MPÖ möchte ihnen zeigen, dass sie nicht alleine sind. In Kooperation mit der Young Caritas und dem Haus der Barmherzigkeit schreiben Pfadfinderinnen und Pfadfinder Briefe, zeichnen Bilder und schicken aufmunternde Worte an die Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheime. Gleichzeitig lernen Kinder und Jugendlichen dadurch Verantwortungsgefühl für die älteren Generationen und so auch ihre Aufgaben in einer solidarischen Gesellschaft.

Anlässlich des bevorstehenden muslimischen Fastenmonats Ramadan, der Monat der Solidarität und der Hilfsbereitschaft, wird das Projekt nun ausgeweitet. Jede und jeder kann mitmachen – Anmeldung unter: https://www.mpoe.or.at/

