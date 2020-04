APA-PictureDesk: Gesicherte Bild-Quellen

Fotos von nationalen und internationalen Nachrichtenagenturen für eine faktenbasierte Bebilderung – www.picturedesk.com

Wien (OTS) - Zuverlässige Quellen für Bildmaterial sind in bewegten Zeiten für Berichterstattung und visuelle Kommunikation von besonderem Wert. Im Zuge der Corona-Krise kursieren häufig Falschinformationen, die für Verunsicherung sorgen. Aus dem Zusammenhang gerissene oder manipulierte Bilder sowie jene von unklarer Herkunft stellen zudem eine Gefahr für die Reputation jener dar, die sie verwenden und verbreiten. APA-PictureDesk bietet mit Bildmaterial aus gesicherten Quellen – darunter vor allem nationale und internationale Nachrichtenagenturen – ein laufend aktualisiertes und umfangreiches Foto-Portfolio an geprüften und zuverlässigen visuellen Ressourcen.

Nachrichtenagenturen wie die APA – Austria Presse Agentur, Agence France-Presse (AFP), Associated Press (AP), dpa Deutsche Presse-Agentur, Keystone-SDA und Reuters Pictures verpflichten sich in einem Ehrenkodex zu Gewissenhaftigkeit und Korrektheit bei der Darstellung abgebildeter Ereignisse. Von jeder dieser Agenturen fließen täglich bis zu 2.000 Bilder in die Datenbank von APA-PictureDesk ein. Diese sind über das Online-Portal www.picturedesk.com abrufbar. Bezieherinnen und Bezieher dieses Bildangebots können ihren Usern und Kunden auch in Zeiten, in denen viele Falschinformationen verbreitet werden, eine zuverlässige und faktenbasierte Bild-Berichterstattung zu Ereignissen rund um den Globus bieten.

Servicehinweis: Einen Überblick zum Bildangebot internationaler und nationaler Nachrichtenagenturen gibt es hier: http://go.picturedesk.com/v7byiqs5

Über APA-PictureDesk

APA-PictureDesk, die Bildagentur der Austria Presse Agentur, vereint auf www.picturedesk.com das Fotomaterial der APA-Bildredaktion sowie zahlreicher nationaler und internationaler Fotografinnen und Fotografen und Partneragenturen. Die Auswahl an rund 40 Millionen Bildern reicht von aktuellen und historischen Pressefotos über Porträts bis hin zu Features und illustrativen Creative-Stock-Bildern.

Rückfragen & Kontakt:

APA – Austria Presse Agentur

Petra Haller

Unternehmenssprecherin

Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 1 36060-5710

E-Mail: petra.haller @ apa.at

http://www.apa.at